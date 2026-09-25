La ejecución del viaducto de los Tramposos en Valladolid suma al 30 de septiembre otro corte más el 2 de octubre. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha programado afecciones al tráfico en el entorno del kilómetro 185 de la N-601 y su conexión con la VA-30, en Valladolid, que sumarán una segunda jornada el viernes 2 de octubre a la ya prevista para el miércoles 30 de septiembre. Las restricciones se han fijado con motivo de los trabajos de construcción del viaducto de los Tramposos, elemento clave para la nueva red arterial ferroviaria de la variante Este.

En concreto, las afecciones se han planificado en dos únicas jornadas con sus respectivos desvíos provisionales señalizados. La primera de ellas ha quedado fijada para el miércoles 30 de septiembre, entre las 09.30 y las 21.30 horas, con el corte total de la N-601 y de los ramales de enlace con la VA-30 para el empuje del vano 7.

Por su parte, el viernes 2 de octubre, de 09.30 a 13.30 horas, se ha dispuesto el corte del ramal de incorporación a la VA-30 desde la N-601 sentido Valladolid para retirar el sistema de empuje, mientras el resto de movimientos permanecerán abiertos.

En la jornada del 30 de septiembre se va a colocar el último tramo de la estructura mediante el sistema de empuje, lo que ha de permitir completar los 357 metros del trazado principal de sección metálica. Tras completar esta fase, el proceso ha previsto la realización de trabajos complementarios en la estructura, tales como el hormigonado del tablero y el equipamiento posterior para el montaje de la vía.

La variante Este de la red arterial ferroviaria de Valladolid ha supuesto una inversión total de 300 millones de euros, incluyendo el nuevo complejo ferroviario. La infraestructura, de 17,4 kilómetros de longitud, se ha diseñado para canalizar la circulación de los trenes de mercancías de la línea Madrid-Hendaya, de forma que se evite su paso por el centro de la capital vallisoletana y por la estación de Campo Grande.

El viaducto de los Tramposos, que dispone de 1.130 metros de longitud total, sobrevuela la carretera N-601 y los enlaces con la autovía de circunvalación VA-30. Esta obra se encuadra en el enlace Sur, tramo actualmente en ejecución que completará la variante Este, cuya primera fase de mayor longitud se encuentra en explotación desde mayo de 2025.