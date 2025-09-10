El Ejido, en León capital, acoge desde el 19 septiembre el festival de artes escénicas callejero 'Vecindario'

La concejala de Bienestar Social y Juventud, Vera López (centro) y el representante de la Asociación MAL, Manuel Alonso (a su derecha), en la presentación del festival 'Vecindario'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El barrio del Ejido, en León capital, acogerá entre los días 19 y 21 de septiembre el festival de artes escénicas callejero 'Vecindario', con la creación joven como motor de cambio que apuesta por el talento emergente y las nuevas formas de contar.

Este festival de artes escénicas en calles y espacios no convencional fue creado en 2020 por la Asociación MAL con el respaldo de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León, dentro del programa es.pabila.

La concejala de Juventud, Vera López, ha presentado este miércoles en el Ayuntamiento de San Marcelo la programación, acompañada por el secretario de la Asociación MAL, Manuel Alonso y la técnica de Juventud, Esther Calzado.

El objetivo de la inciativa es ofrecer visibilidad a jóvenes creadores menores de 35 años que exploran nuevos lenguajes escénicos y formatos contemporáneos. Cada edición transforma un distrito de la capital leonesa en un espacio abierto al arte vivo, acercando la expresión escénica actual a su comunidad más inmediata: el vecindario.

"Con 'Vecindario' nuestra ciudad no solo apuesta por la juventud y la cultura, sino también por acercar las artes escénicas a pie de calle, descentralizando la programación cultural y creando comunidad en torno al arte vivo", ha destacado la concejala.

"CERCANA, PLURAL Y TRANSFORMADORA".

Con la presente edición, 'Vecindario' se consolida como una cita estival "clave" en la escena cultural leonesa pensada para todos los públicos, que propone una experiencia "cercana, plural y transformadora".

La convocatoria, abierta a artistas de hasta 35 años de toda la península ibérica, ha recibido cerca de un centenar de propuestas en disciplinas como teatro, danza, música, circo, poesía performativa, arte de acción, magia y artes plásticas en directo de las cuales han sido seleccionadas ocho.

PROGRAMACIÓN.

El viernes día 19 a las 17.00 horas comenzará el festival en la calle Daoíz y Velarde con el taller de la compañía Collectif Desfoules. Bajo el título 'Failles', consistirá en dos sesiones de escritura coreográfica a cargo de Elie Chateignier y Pia Bautista que crearán un grupo de cómplices y actores con habitantes de la ciudad. La segunda parte de este taller tendrá lugar en la misma ubicación, esta vez en horario de 11.00 a 13.30 horas, al que los interesados pueden inscribirse a través del correo electrónico festivalvecindario@gmail.com.

Paralelamente, a las 18.30 horas Aritz Moreno, alumno de la Universidad de León, realizará una visita guiada desde la calle Puerta Sol en la que explicará la historia, la arquitectura y algunas curiosidades del distrito postal 24006. A continuación, a las 20.00 horas, la calle Monje Sancho acogerá 'El callejón', una propuesta escénica de 9V que toma como puntos de fuga los gestos y acciones cotidianas de la vida comunitaria del barrio.

TÍTERES.

El sábado día 20 a las 13.00 horas la ciudadanía podrá disfrutar en la calle San Pablo con calle Víctor de los Ríos de 'No es el fin del mundo', una propuesta de títeres de Alúa Teatro en la que Manuel y sus amigos se enfrentan a una amenaza que se cierne sobre la pequeña localidad y sobre el huerto de su abuelo Fermín: una fábrica tóxica.

Ese mismo día a las 19.00 horas Collectif Desfoules presentará una actividad itinerante de danza-teatro en el parque Virgen del Camino (Polígono X). En esta misma ubicación, junto al pabellón Margarita Ramos, Goutas Teatro continuará la programación con la obra 'Carnal' a las 20.00 horas, un proyecto escénico que combina danza, teatro físico y música en vivo inspirado en la emblemática pintura 'Le Combat entre Carême et Carnaval' de Pieter Bruegel.

Ese mismo sábado en el parque Virgen del Camino la compañía Delameseta protagonizará a las 21.00 horas 'Al baile por ver amores', con panderetas y sintetizadores como base para la reivindicación de la cultura popular.

PINTURA MURAL.

El domingo día 21 a las 10.00 horas Respublica y Onubabboys harán una demostración en la parte trasera del polideportivo Margarita Ramos de una pintura mural con sprays donde los trajes regionales leoneses serán los protagonistas. A las 12.00 horas será el espectáculo de danza 'Riures', e la mano de la compañía Cristina Martí, una reivindicación de la risa como un acto de energía creativa, de liberación y de positividad corporal en la calle Daoiz y Velarde con la calle San Pablo.

La última representación del domingo y que pondrá el broche final al festival vendrá de la mano de SejaDonoDoSeuNariz con 'Amijik', un espectáculo de teatro físico sin palabras que habla de la soledad y de la búsqueda de pertenencia en una sociedad cada vez más acelerada que tendrá lugar a las 13.00 horas en el parque de Santo Tirso.