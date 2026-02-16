Se elevan a 37 los avisos hidrológicos en la cuenca del Duero, 13 en rojo

Inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Duero, a 14 de febrero de 2026, en San Esteban de Gormaz, Soria, Castilla León (España). - Concha Ortega Oroz - Europa Press

VALLADOLID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha elevado a 37 los avisos hidrológicos activos en la noche de este lunes, 16 de febrero, respecto a los 34 de esta mañana, y se mantienen en 13 los que se encuentran en nivel rojo.

El principal río con estaciones con avisos rojo es el Duero, con esta situación en el embalse de La Cuerda del Pozo, Gormaz y Navapalos (Soria); Vadocondes y Aranda de Duero (Burgos); Quintanilla de Onésimo, Herrera de Duero y San Miguel del Pino (Valladolid), y Zamora y Toro.

Además, el Guareña a su paso por Toro también está en rojo y el Riaza a en la salida del embalse de Linares y Linares del Arroyo.

No hay avisos en naranja en la cuenca del Duero, mientras los amarillos ascienden a 24.