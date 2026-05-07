La embajadora de Ucrania subraya que su país puede "proteger" a la UE con su "innovación" en términos de defensa

Al micrófono, la embajadora de Ucrania en España, Yulia Sokolovska, acompañada por la vicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad de Comercio en la UVa, Pilar Garcés; el decano, José Antonio Salvador, y la profesora Sofía Rodríguez. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La embajadora de Ucrania en España, Yulia Sokolovska, ha subrayado que su país puede "proteger" a la Unión Europea ya que puede "ofrecer" su "innovación" en defensa y tecnología tras cuatro años de guerra en los que ha sido resiliente y se ha hecho "más fuerte" en estos términos.

Sokolovska ha atendido a los medios antes de participar en el seminario 'La guerra en Ucrania: Ucrania como catalizador de la diplomacia y la defensa europeas', en la Facultad de Comercio y Relaciones Laborales de la Universidad de Valladolid, a la que ha agradecido su "apoyo, simpatía y empatía" con lo que ocurre en Ucrania, mismo respaldo que el de la sociedad española.

La embajadora, que ha acudido junto al exministro de Exteriores ucraniano Pavlo Klimlin, y asesores de oficinas del país, ha señalado a la situación actual de Ucrania, donde ahora se tienen que preparar para el próximo invierno, cuando se podrían alcanzar temperaturas de 27 o 29 grados bajo cero y los ataques rusos han dejado plantas eléctricas en una "situación complicada".

Asimismo, ha apuntado que Rusia "no está ganando en muchas de las batallas", por lo que "intenta que la moral baje" en la defensa ucraniana. "Nos están atacando psicológicamente, para que aceptemos cualquier tipo de trato, cualquier tipo de paz en cualquier circunstancia", ha advertido.

En este sentido, ha incidido en lo "complicado" de proteger a la población en Ucrania. "Quizá no hay nación en el mundo que quiere más la paz que los ucranianos", ha dicho, para clamar por un alto al fuego en una guerra que, ha ahondado, no solo viven los soldados en "el frente", si no también los civiles por las condiciones del resto del país.

Para alcanzar la paz, Sokolovska ve necesario lograr la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, algo que espera que se consiga con el cambio de gobierno en Hungría, país que habitualmente ha vetado medidas del bloque para apoyar la defensa ucraniana.

En este contexto, ha aseverado que la adhesión es importante porque la UE "da paz, más democracia y prosperidad económica", y ha agradecido el apoyo de España, desde su Gobierno central, hasta los autonómicos y locales, en que su país pase a ser un Estado miembro.

Sokolovska, quien no considera que el conflicto ucraniano se haya olvidado por otros como el de Gaza, ha añadido, en este sentido, que tras casi cinco años de guerra, la "resiliencia" ha hecho que Ucrania se haya hecho más "fuerte" en términos de defensa y tecnología.

"Así que ahora podemos incluso ofrecer nuestras actividades en el ámbito de la defensa y proteger, diría yo, incluso a Europa", ha manifestado, para detallar que actualmente el país ha empezado a cooperar con compañías españolas en términos de defensa por su experiencia en "nuevas armas y sistemas de guerra".

Por último, la embajadora de Ucrania en España ha puesto en valor la acogida de ucranianos en España y la integración de estos en el país, como es el caso de Anastasia Churilova, de 19 años y estudiante de Relaciones Internacionales en la UVa, quien ha conversado con la diplomática antes del acto.

Junto a su familia, la joven migró de su Járkov natal, zona especialmente afectada por estar en la frontera, tras el inicio de la querra. Ahora, espera en su futuro, con sus estudios, poder "ayudar de alguna manera" a la reconstrucción de su país, lo que pasa, a su juicio, por lograr la adhesión a la Unión Europea y también a la OTAN.

Igualmente, ha destacado actos como el celebrado en la UVa, que permiten dar a conocer la situación en Ucrania, que ahora ya "no sale tanto" en las noticias por otros conflictos, como los de Oriente Próximo. "No digo que las otras guerra del mundo sean menos importante, pero (la de Ucrania) no tiene que perder su importancia, afecta a la UE de forma más cercana y más directa", ha concluido.