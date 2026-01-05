Los embalses de la cuenca del Duero se encuentran al 61,9% de su capacidad, 3,6 puntos menos que hace un año

Archivo - Embalse de la cuenca del Duero. - CHD - Archivo

VALLADOLID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan este lunes, 5 de enero, 1.767,6 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone el 61,9 por ciento de su capacidad, así como 4,8 puntos porcentuales por encima de la media de la última década y 3,6 menos que hace un año.

Las precipitaciones registradas en la cuenca durante la última semana han permitido incrementar la reserva hídrica en 23,5 hectómetros cúbicos (hm3), según los datos remitidos por el órgano de cuenca a través de un comunicado.

Son los embalses de León donde más se ha incrementado la reserva hídrica en la última semana debido a las precipitaciones, cifrada en 15,9 hm3, para un total de 720,2 hm3. En concreto, los sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 55,9 por ciento.

En Palencia el sistema del Carrión se sitúa en el 64,8 por ciento, mientras que el del Pisuerga, está al 61,7 por ciento. En Burgos, el sistema del Arlanza se encuentra al 57,9 por ciento de su capacidad, mientras que en Soria, el del Alto Duero se sitúa al 65,3 por ciento.

En Segovia, el sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja, alcanza el 55,1 por ciento de su capacidad; el sistema Cega-Eresma-Adaja, en Ávila, se sitúa en el 56,7 por ciento y, por último, el sistema Tormes y el Águeda en Salamanca están al 75,9 y 67 por ciento, respectivamente.