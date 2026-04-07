Los embalses de la cuenca del Duero se sitúan al 87% de su capacidad, 14 puntos más que la media de la década

Archivo - Embalse de la cuenca del Duero - CHD - Archivo

VALLADOLID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca del Duero se encuentran esta semana al 87 por ciento de su capacidad total, 0,2 puntos más que la semana pasada y casi 14 puntos por encima de la media de la última década, según datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) recogidos por Europa Press.

En concreto, los embalses de la cuenca almacenan un total de 6.612 hectómetros cúbicos -- de una capacidad total de 7.602 hm3-- a fecha de este martes, 7 de abril, una cifra que representa un incremento de 16 hectómetros cúbicos (hm3) respecto a la semana anterior.

En comparación con las mismas fechas del año pasado, la reserva actual es un punto superior ya que entonces se situaba al 86 por ciento de su capacidad, con 6.376 hm3. En la actualidad, también se posiciona 13,9 puntos por encima de la media de la década que marca un 73,1 por ciento, en referencia a 5.504 hm3 almacenados.

En el conjunto del Estado, almacena 46.821 hm3 y está al 83,5 por ciento de su capacidad. Durante la última semana ha aumentado en 132 hm3, o lo que es lo mismo, el 0,2 por ciento de su capacidad total.

En comparación, los embalses están 9,8 puntos por encima que el año pasado en estas mismas fechas, cuando almacenaban 41.347 hm3. La diferencia es aún mayor cuando se comparan las cifras con la media de los últimos diez años para esta semana, cuando la reserva hídrica estaba 22,5 puntos por debajo del nivel actual y tenía 34.205 hm3.

Una semana más, la reserva hídrica continúa en el punto más alto que ha tenido para estas fechas en las últimas cuatro décadas. En los últimos siete días, las precipitaciones han sido muy escasas en toda España. La máxima se ha producido en Bilbao (Aeropuerto), donde se han recogido 20,9 litros por metro cuadrado (l/m2).

La reserva de uso consuntivo --es decir, humano-- se encuentra al 81,94 por ciento con 31.791 hm3, mientras que la de uso hidroeléctrico está al 87,16 por ciento y almacena 15.030 hm3. Por vertientes, la atlántica está al 85,4 por ciento con 36.235 hm3, mientras que la mediterránea se encuentra al 77,6 por ciento con 10.586 hm3.

Las Cuencas internas del País Vasco siguen coronando la lista y están al 100 por ciento. Tras ellas, hay tres al 90 por ciento o por encima: el Cantábrico Oriental (94,5 por ciento), Guadalete-Barbate (90,7 por ciento) y las Cuencas internas de Cataluña (90 por ciento).

Un total de nueve cuencas superan el 80 por ciento: Tinto, Odiel y Piedras (89,5 por ciento), Galicia Costa (89 por ciento), Miño-Sil (88,2 por ciento), el Duero (87 por ciento), el Cantábrico Occidental (86,7 por ciento), el Guadiana (86,7 por ciento), el Guadalquivir (86,3 por ciento), el Ebro (83,6 por ciento) y el Tajo (80,8 por ciento). En último lugar están la Cuenca Mediterránea Andaluza al 76,1 por ciento, el Júcar al 67,8 por ciento y el Segura al 55,4 por ciento.