Los embalses del Duero ascienden al 56,6% de su capacidad, 5 puntos menos que hace un año

Archivo - Vista del embalse del río Porma, a 28 de abril de 2023, en León, Castilla y León (España) - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses de la cuenca del Duero han crecido hasta el 56,6 por ciento de su capacidad, un 0,9 puntos respecto a la semana pasada y 5 puntos menos que hace un año, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos por Europa Press.

En concreto, las reservas de los embalses del Duero almacenan a fecha de este 25 de noviembre un total de 4.306 hectómetros cúbicos (hm3) de una capacidad total de 7.602, 75 hm3 más que hace siete días.

Así, la reserva hídrica de los embalses del Duero esta semana se sitúa 7,5 puntos por encima del promedio de la década en este punto del año, que se situaba en el 49,1 por ciento, lo que supone 3.697 hm3. Asimismo, supone 5 puntos menos a la alcanzada en las mismas fechas de hace un año, cuando estaba al 61,6 por ciento, 4.682 hm3.

En el ámbito nacional, la reserva hídrica está al 53,8 por ciento de su capacidad con 30.148 hm3 tras ganar 213 en una semana, o lo que es lo mismo, el 0,4 por ciento de su capacidad total. Esto supone 8,6 puntos por encima de la media de la última década y 2,7 puntos más que el año pasado por estas fechas.

Esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica y en menor medida a la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en San Sebastián - Donostia con 86,3 litros por metro cuadrado (l/m2). Por vertientes, la atlántica está al 54,9 por ciento y la mediterránea, al 50,2 por ciento.

Las cuencas que están por encima del 50 por ciento son el Cantábrico Oriental (67,1 por ciento); el Cantábrico Occidental (57,6 por ciento); el Miño-Sil (56,6 por ciento); Galicia Costa (56,9 por ciento); las Cuencas internas del País Vasco (76,2 por ciento); el Duero (56,6 por ciento); el Tajo (59,1 por ciento); el Guadiana (58,1 por ciento); el Tinto, Odiel y Piedras (73,8 por ciento); el Ebro (54 por ciento); y las Cuencas internas de Cataluña (71,9 por ciento).

En el lado contrario, las que están por debajo de la mitad son Guadalete-Barbate (42,2 por ciento); Guadalquivir (44,6 por ciento); la Cuenca Mediterránea Andaluza (42,9 por ciento); el Júcar (49,9 por ciento); y el Segura, que sigue a la cola y se encuentra al 20,5 por ciento de su capacidad.

Además, la reserva de uso consuntivo --humano-- está al 51,18 por ciento con 19.857 hm3 mientras que la de uso hidroeléctrico se encuentra al 59,68 por ciento con 10.291 hm3.