Los embalses del Duero aumentan medio punto sus reservas, hasta el 85,5%, casi 15% más que hace un año

La reserva hídrica en los embalses de la cuenca del Duero se sitúa esta semana al 85,5% de su capacidad total, con 6.502 hectómetros cúbicos almacenados sobre una capacidad total de 7.602 hm3, lo que supone 0,5 puntos porcentuales más respecto a la semana anterior, cuando la reserva se encontraba al 85,0 por ciento.

Según datos del Miteco recogidos por Europa Press, actualmente, la cuenca almacena 6.502 hectómetros cúbicos, 43 hm3 en comparación con los 6.459 hm3 registrados el pasado 24 de febrero. Esta cifra es significativamente superior a la registrada en las mismas fechas del año pasado, cuando los embalses acumulaban 5.373 hm3, cuando entonces se encontraban al 70,7% de su capacidad.

La situación actual del 85,5% de reservas en la cuenca se sitúa muy por encima de la media de los últimos diez años para esta misma semana, que se cifra en 4.895 hm3, un 64,3 por ciento.

En el conjunto estatal, la reserva hídrica española se mantiene al 83% de su capacidad con 46.495 hectómetros cúbicos (hm3) tras una semana con lluvias escasas en la que los embalses sólo han recogido 1 hm3, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos por Europa Press.

Por zonas, las precipitaciones han sido escasas en la vertiente Atlántica y prácticamente nulas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Santander, donde se han acumulado 25 litros por metro cuadrado (l/m2). En este marco, la vertiente atlántica está al 84,9% con 36.036 hm3 mientras que la mediterránea se encuentra al 76,6% con 10.459 hm3.

En total, seis cuencas están por encima del 90%: las Cuencas internas del País Vasco (95,2%); las Cuencas internas de Cataluña (92%), Galicia Costa (91,8%); Cantábrico Oriental (91,8%); Tinto, Odiel y Piedras (91,7%) y Guadalete-Barbate (91,6%).

Además, hay siete por encima del 80%: el Miño-Sil (89,5%); el Cantábrico Occidental (86,1%); el Guadiana (85,6%); el Duero (85,5%); el Ebro (84,4%); el Tajo (83%); y el Guadalquivir (82,5%). Por detrás están la Cuenca Mediterránea Andaluza al 73,9%, el Júcar al 64,7% y el Segura, a la cola al 47,4%.