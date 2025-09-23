Los embalses del Duero bajan 2,3 puntos y se sitúan al 59,8%, 5,2 puntos menos que hace un año

Archivo - Vista del embalse del río Porma, a 28 de abril de 2023, en León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses de la cuenca del Duero ha bajado hasta el 59,8 por ciento de su capacidad, lo que equivale a 177 hectómetros cúbicos (hm3) y 2,3 puntos menos que hace siete días, y 5,2 puntos por debajo que hace un año, según la estadística difundida por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

En concreto, de acuerdo a la estadística recogida por Europa Press, las reservas de los embalses del Duero almacenan a fecha de este 23 de septiembre un total de 4.545 hm3 de una capacidad total de 7.602.

Así, la reserva hídrica de los embalses del Duero esta semana se sitúa 9,1 puntos por encima del promedio de la década en este punto del año, que se situaba en el 50,7 por ciento, 3.812 hm3. Asimismo, supone 5,2 puntos menos a la alcanzada en las mismas fechas de hace un año, cuando estaba al 65 por ciento, 4.937 hm3.

En el total estatal, la reserva hídrica almacena 31.314 hm3 de agua y está al 55,9 por ciento de su capacidad. En total, ha perdido 710 hm3 con respecto a la semana pasada, o lo que es lo mismo, el 1,3 por ciento de su capacidad total.

Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. En concreto, la máxima se ha producido en Santander, donde se han recogido 62 litros por metro cuadrado (l/m2). En este marco, la vertiente atlántica está al 57,3 por ciento y la mediterránea, al 51,3 por ciento.

Las cuencas que siguen por encima del 50 por ciento son el Cantábrico Oriental (69,9 por ciento); el Cantábrico Occidental (63,7 por ciento); el Miño-Sil (68,9 por ciento); las Cuencas internas del País Vasco (76,2 por ciento); el Duero (59,8 por ciento); el Tajo (64,1 por ciento); el Guadiana (58,5 por ciento) y el Tinto, Odiel y Piedras (69,4 por ciento).

A su vez, también están por encima del 50 por ciento el Ebro (55,7 por ciento) y las Cuencas internas de Cataluña (73,4 por ciento). Por el contrario, no llegan al 50 por ciento las cuencas de Galicia Costa (46,1 por ciento); Guadalete-Barbate (42,9 por ciento); el Guadalquivir (43 por ciento); la Cuenca Mediterránea Andaluza (46,4 por ciento); el Júcar (49,3 por ciento). En último lugar vuelve a quedar una semana más el Segura, que está al 18,1 por ciento.