Los embalses del Duero se encuentran al 72,7 por ciento de su capacidad, 5 puntos porcentuales menos que hace un año

VALLADOLID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan hoy 2.076,9 hectómetros cúbicos, lo que supone el 72,7 por ciento de su capacidad. Este registro los sitúa casi 2 puntos porcentuales por encima de la media de la década (70,9) y 5,1 menos que hace un año (77,8).

La reserva por sistemas es la siguiente: en León, los embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, pertenecientes a los Sistemas Esla y Órbigo, se encuentran al 71 por ciento; en Palencia, los embalses de Camporredondo y Compuerto, dentro del Sistema Carrión, se hallan al 65,1 por ciento, mientras que en esta misma provincia, los de Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo, pertenecientes al Sistema Pisuerga, se encuentran al 73,7 por ciento.

Por su parte, en la provincia de Burgos, los embalses de Arlanzón y Úzquiza, en el Sistema Arlanza, se sitúan en un 78,1 por ciento: en Soria, el de la Cuerda del Pozo, en el Sistema Alto Duero, está al 72,6 por ciento; en Segovia, los de Linares del Arroyo y El Pontón Alto, en el Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja, se hallan al 73,7 por ciento; en Ávila, el de Castro de las Cogotas, en el Sistema Cega-Eresma-Adaja, está al 73,8 por ciento; en Salamanca, el de Santa Teresa, en el Sistema Tormes, está al 78,1 por ciento, y en la provincia de Salamanca, los de Irueña y Águeda, en el Sistema Águeda, marcan un 71,9 por ciento.

Esta información está disponible en la web de la CHD: saihduero.es, que ofrece datos hidrológicos en tiempo real y accesible para todo el público.