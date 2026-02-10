Los embalses del Duero ganan 12,4 puntos en una semana y se sitúan al 76,8%, un 5,1 más que hace un año

Archivo - Vista del embalse del río Porma, a 28 de abril de 2023, en León. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID/MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los embalses del Duero han ganado en la última semana 945 hectómetros cúbicos (hm3) y se encuentran al 76,8 por ciento de su capacidad, lo que supone 12,4 puntos más que hace una semana y 5,1 más que hace un año, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos por Europa Press.

En concreto, en la cuenca del Duero se almacenan en la actualidad 5.838 hectómetros, 945 más que la semana anterior, con lo que la reserva se encuentra al 76,8 por ciento, cuando hace un año el volumen de agua embalsada era de 5.454 hectómetros y se situaba al 71,7 por ciento (5,1 puntos menos).

Con respecto a la media de los últimos diez años, la misma se sitúa en 4.639 hm3, lo que representa el 61 por ciento de la capacidad, 15,8 puntos menos que actualmente.

En el conjunto del Estado, la reserva hídrica española almacena 43.341 hm3 tras ganar 5.634 en una semana, es decir, el 10,1 por ciento de la capacidad total de los embalses, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

PRECIPITACIONES

En total, la reserva hídrica ha ganado 21 puntos desde el inicio del tren de borrascas: a fecha del 30 de diciembre de 2025, la reserva hídrica estaba al 56,3 por ciento. Durante esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península.

En concreto, la máxima se ha producido en Ceuta con 302 litros por metro cuadrado (l/m2). Por vertientes, la atlántica está al 80,1 por ciento y la mediterránea, al 68,4 por ciento. Todas las cuencas menos el Segura están por encima del 50 por ciento de su capacidad. De hecho, hay cuatro que superan el 90 por ciento: Tinto, Odiel y Piedras (95,2 por ciento), Galicia Costa (94,9 por ciento), las Cuencas internas de Cataluña (92,2 por ciento) y Cuencas internas del País Vasco (90,5 por ciento).

Por encima del 80 por ciento están el Cantábrico Occidental (89,6 por ciento), el Cantábrico Oriental (86,3 por ciento), el Guadalete-Barbate (85,1 por ciento), el Miño-Sil (84,9 por ciento) y el Guadiana (84,5 por ciento). Mientras, el Tajo está al 79,3 por ciento; el Duero, al 76,8 por ciento; el Guadalquivir, al 74,4 por ciento; el Ebro, al 74,3 por ciento y la Cuenca Mediterránea Andaluza, al 71 por ciento; y el Júcar, al 57,3 por ciento. Por debajo de la mitad, figura el Segura, al 39,4 por ciento.

La reserva de uso consuntivo --es decir, humano-- se encuentra al 74,69 por ciento y almacena 28.977 hm3 mientras que la de uso hidroeléctrico está al 83,29 por ciento y tiene 14.264 hm3. De acuerdo con el último boletín publicado por la Confederación Hidrográfica del Segura este domingo la cuenca está al 39 por ciento con 449 hm3. En comparación, el año pasado por estas fechas estaba al 20 por ciento con 231 hm3.