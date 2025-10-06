Los embalses del Duero gestionados por la CHD se encuentran al 44,5% de su capacidad

Archivo - Uno de los embalses de la cuenca del Duero. - CHD - Archivo

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan 1.270,4 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone el 44,5 por ciento de su capacidad, más de seis puntos por encima de la media de la última década aunque por debajo de lo registrado hace un año.

En concreto, en León, Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño de los sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 36,2 por ciento; en Palencia Camporredondo y Compuerto, del Sistema Carrión al 29,8 por ciento y el Pisuerga (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo) al 55,3 por ciento.

En Burgos, Arlanzón y Úzquiza del Sistema Arlanza están al 60 por ciento, mientras que en Soria Cuerda del Pozo Sistema, del Alto Duero, se encuentra al 62,2 por ciento.

Por otro lado, en Segovia Linares del Arroyo y El Pontón Alto del Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja al 46,5 por ciento, mientras que en Ávila, el Castro de las Cogotas, del Sistema Cega-Eresma-Adaja está al 50,3 por ciento y, en Salamanca, el embalse de Santa Teresa, perteneciente al Sistema Tormes al 52,7 por ciento, y los de Irueña y Águeda, del Sistema Águeda, al 38,2 por ciento.