Los embalses del Duero gestionados por la CHD se encuentran al 62,7% de su capacidad, 6,6 puntos menos que el pasado año

Uno de los embalses de la cuenca del Duero. - CHD

VALLADOLID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan hoy 1.789,3 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone el 62,7 por ciento de su capacidad.

Un valor que supone más de 3,5 puntos porcentuales por encima de la media de la última década y 6,6 menos que los datos registrados hace un año, tal y como ha señalado el órgano de cuenca a través de un comunicado.

Por sistemas, el del Esla y Órbigo, en León, se encuentra al 57,1 por ciento y en Palencia el Carrión y el Pisuerga están al 66,8 y 62 por ciento, respectivamente. En Burgos el Arlanza alcanza el 58 por ciento de su capacidad, mientras que el Alto Duero se sitúa 65,9 por ciento.

En Segovia el sistema Riaza-Duratón y CegaEresma-Adaja está al 55,8 por ciento y el Cega-Eresma-Adaja, en Ávila, al 58,4 por ciento. Por último, los dos sistemas en la provincia de Salamanca, Tormes y Águeda, se sitúan al 76 y al 65,3 por ciento, respectivamente.