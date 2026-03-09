Los embalses del Duero gestionados por la CHD se encuentran al 84,3% de su capacidad, 2,5 puntos menos que en 2025

Imagen de un embalse de la cuenca del Duero. - CHD

VALLADOLID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan hoy 2.406,1 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone el 84,3 por ciento de su capacidad.

Este registro se sitúa once puntos porcentuales por encima de la media de la última década (73,3 por ciento) y 2,4 por debajo del valor de hace un año (86,7 por ciento), detalla el órgano de cuenca a través de un comunicado.

En concreto, los sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 87,4 por ciento; en Palencia los sistemas del Carrión y del Pisuerga, se sitúan al 86,2 y al 79,1 por ciento, respectivamente. Además, en Burgos el del Arlanza alcanza el 81,8 por ciento de su capacidad; mientras el Alto Duero, en Soria, se sitúa al 79,6 por ciento.

Por último, el sistema Riaza-Duratón y CegaEresma-Adaja, en Segovia, llega al 89 por ciento de su capacidad; el Cega-Eresma-Adaja, al 89,5 por ciento y, por último, los del Tormes y el Águeda, en Salamanca, se sitúan al 83 y al 73,8 por ciento, respectivamente.