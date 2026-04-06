Los embalses del Duero gestionados por la CHD se encuentran al 87,2%, cuatro puntos menos que hace un año

Archivo - Uno de los embalses de la cuenca del Duero. - CHD - Archivo

VALLADOLID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan hoy 2.491,3 hectómetros cúbicos, lo que supone el 87,2 por ciento de su capacidad, más de seis puntos porcentuales por encima de la media de la década (80,9 por ciento) y cuatro puntos menos que hace un año (91,2 por ciento).

Por sistemas, el del Esla y Órbigo se encuentran al 89,8 por ciento. El del Carrión y el del Pisuerga se encuentran al 96,3 y al 81 por ciento, respectivamente.

En Burgos, el sistema Arlanza llega hasta el 85,5 por ciento de capacidad, mientras que el del Alto Duero en Soria, está al 80,4 por ciento. Por su pare, el Riaza-Duratón y CegaEresma-Adaja (Segovia) se encuenta 89,8 por ciento; el Cega-Eresma-Adaja (Ávila) alcanza el 89,9 por ciento. Por último, el sistema Tormes y el Águeda, ambos en Salamanca, se sitúan, al 87,8 y al 74,6 por ciento, respectivamente.