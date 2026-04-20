Los embalses del Duero gestionados por la CHD se encuentran al 88,1% de su capacidad

Archivo - Uno de los embalses de la cuenca del Duero. - CHD - Archivo

VALLADOLID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan 2.515,2 hectómetros cúbicos, lo que supone el 88,1 por ciento de su capacidad.

Este registro los sitúa más de 4 puntos porcentuales por encima de la media de la década (83,5 por ciento) y con cerca de 3 menos que hace un año (90,9).

Por sistemas, en la provincia de León los sistemas Esla y Órbigo (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño) se encuentran al 90,9 por ciento; en Palencia el Sistema Carrión (Camporredondo y Compuerto) al 93,9 por ciento y el Sistema Pisuerga (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo) se encuentra al 79,9 por ciento.

En la provincia de Burgos el Sistema Arlanza (Arlanzón y Úzquiza) está al 85,2 por ciento; en Soria el alto Duero (Cuerda del Pozo) al 81,6 por ciento y en Segovia el Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja (Linares del Arroyo y El Pontón Alto) están al 91,3 por ciento.

Por su parte, el Cega-Eresma Adaja (Castro de las Cogotas) en la provincia de Ávila se encuentra al 95,2 por ciento y en Salamanca el Sistema Tormes (Santa Teresa) al 89,9 por ciento y el del Águeda (Irueña y Águeda) al 75,7 por ciento.