Los embalses del Duero gestionados por la CHD se encuentran al 88,1% de su capacidad, un 2,3% menos que hace un año

Archivo - Embalse de la cuenca del Duero - CHD - Archivo

VALLADOLID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca del Duero gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan un total de 2.514,9 hectómetros cúbicos de agua, lo que representa el 88,1 por ciento de su capacidad total. Este registro sitúa la reserva hídrica seis puntos porcentuales por encima de la media de la última década (82,1 por ciento), aunque supone 2,3 puntos menos que los niveles registrados hace un año (90,4 por ciento).

Según los datos facilitados por el organismo de cuenca, recogidos por Europa Press, la situación por sistemas muestra que los de León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño), que integran el Esla y el Órbigo, se encuentran al 90,7 por ciento. Por su parte, en Palencia, el sistema Carrión (Camporredondo y Compuerto) alcanza el 97 por ciento, mientras que el sistema Pisuerga (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo) se sitúa al 80,6 por ciento.

En la provincia de Burgos, el sistema Arlanza (Arlanzón y Úzquiza) está al 85,5 por ciento de su capacidad, mientras que en Soria, el sistema Alto Duero (Cuerda del Pozo) registra un 81,2 por ciento. En Segovia, los embalses de Linares del Arroyo y El Pontón Alto, pertenecientes a los sistemas Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja, se encuentran al 90,8 por ciento.

Por último, el embalse de Castro de las Cogotas en Ávila (sistema Cega-Eresma-Adaja) está al 93,5por ciento, mientras que en Salamanca, el sistema Tormes (Santa Teresa) se sitúa al 89,1 por ciento y el sistema Águeda (Irueña y Águeda) al 76,1por ciento. La CHD ha recordado que toda la información hidrológica detallada se puede consultar en tiempo real a través de su página web (saihduero.es).