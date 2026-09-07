Los embalses del Duero gestionados por la CHD están al 45,4 por ciento de su capacidad

VALLADOLID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan a fecha de hoy 1.296 hectómetros cúbicos, lo que supone el 45,4% de su capacidad total. Este valor se sitúa cerca de dos puntos por encima de la media registrada en la última década (43,8%) y cuatro puntos por debajo de los datos contabilizados hace un año (49,8%).

En la provincia de León, los embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, correspondientes a los sistemas Esla y Órbigo, se han situado al 37,7%. Por su parte, en Palencia, el sistema Carrión (Camporredondo y Compuerto) ha registrado un 30,8%, mientras que el sistema Pisuerga (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo) ha alcanzado el 50,8% de su capacidad.

En Burgos, las reservas del sistema Arlanza (Arlanzón y Úzquiza) han ascendido hasta el 63,4%. Asimismo, en la provincia de Soria, el embalse de Cuerda del Pozo, perteneciente al sistema Alto Duero, se ha colocado en el 56,3%.

Por lo que respecta a Segovia, los embalses de Linares del Arroyo y Pontón Alto, encuadrados en los sistemas Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja, han registrado un 49,3%. En Ávila, el embalse de Castro de las Cogotas (sistema Cega-Eresma-Adaja) ha alcanzado el 43,1%, mientras que en Salamanca, el sistema Tormes (Santa Teresa) se ha situado en el 53,7% y el sistema Águeda (Irueña y Águeda) ha alcanzado el 60,1%.

Toda esta información sobre la reserva hídrica ha quedado disponible en la página web oficial de la CHD (saihduero.es), plataforma que ofrece datos hidrológicos en tiempo real y con acceso libre para todo el público.