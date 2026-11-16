Los embalses del Duero gestionados por la CHD se sitúan al 43,3% de su capacidad tras ganar 142,9 hectómetros cúbicos

Archivo - Imagen de archivo del embalse del río Porma. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan este lunes 1.235,7 hectómetros cúbicos, lo que supone el 43,3 por ciento de su capacidad total después de que la reserva hídrica se haya aumentado durante la última semana en 142,9 hectómetros cúbicos.

Según informa el organismo de cuenca en un comunicado recogido por Europa Press, este registro se sitúa siete puntos por debajo del valor anotado hace un año, cuando alcanzaba el 50,6 por ciento, y un punto menos que la media de la última década, fijada en el 44,4 por ciento.

Por sistemas y provincias, en León los embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño -integrados en los sistemas Esla y Órbigo- se encuentran al 34 por ciento de su capacidad, mientras que en Palencia el sistema Carrión (Camporredondo y Compuerto) alcanza el 22,4 por ciento y el Pisuerga (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo) llega al 37,8 por ciento.

En la provincia de Burgos, los pantanos de Arlanzón y Úzquiza (sistema Arlanza) están al 52 por ciento; en Soria, Cuerda del Pozo (sistema Alto Duero) marca el 51,6 por ciento; en Segovia, Linares del Arroyo y El Pontón Alto (sistemas Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja) registran el 40,8 por ciento, y en Ávila, Castro de las Cogotas (sistema Cega-Eresma-Adaja) se sitúa al 35,6 por ciento.

Por último, en Salamanca el embalse de Santa Teresa (sistema Tormes) alcanza el 68,7 por ciento de su capacidad y los de Irueña y Águeda (sistema Águeda) se encuentran al 60,5 por ciento.