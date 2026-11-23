Archivo - Desembalse en un embalse de Salamanca. - CHD - Archivo

VALLADOLID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan este lunes 1.335,2 hectómetros cúbicos, lo que supone el 46,8 por ciento de su capacidad, 1,3 puntos porcentuales por encima de la media de la década (45,5 por ciento) y 5,5 puntos menos que hace un año (52,3 por ciento).

Según ha informado el organismo de cuenca en un comunicado recogido por Europa Press, por sistemas en la provincia de León los embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño (sistemas Esla y Órbigo) se encuentran al 35,5 por ciento de su capacidad.

En Palencia, el sistema Carrión (Camporredondo y Compuerto) está al 27,4 por ciento, mientras que el sistema Pisuerga (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo) alcanza el 43,4 por ciento.

Por su parte, en Burgos el sistema Arlanza (Arlanzón y Úzquiza) se sitúa al 56,2 por ciento, y en Soria el sistema Alto Duero (Cuerda del Pozo) llega al 58,1 por ciento.

Asimismo, en Segovia los embalses de Linares del Arroyo y El Pontón Alto (sistemas Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja) están al 42,5 por ciento, y en Ávila el embalse de Castro de las Cogotas (sistema Cega-Eresma-Adaja) se encuentra al 35,5 por ciento.