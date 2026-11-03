Los embalses del Duero se sitúan al 38,6% de su capacidad, casi cuatro puntos por debajo de 2025

Archivo - Vista del embalse del río Porma. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan a fecha de este martes un total de 1.103,4 hectómetros cúbicos, lo que representa el 38,6 por ciento de su capacidad total.

Según ha informado el organismo de cuenca en un comunicado recogido por Europa Press, este registro se sitúa casi cuatro puntos por debajo de los valores contabilizados hace un año, cuando alcanzaban el 42,5 por ciento, y se encuentra 2,6 puntos por debajo de la media de la última década, fijada en el 41,2 por ciento.

Por sistemas, las reservas en la provincia de León -que abarcan las presas de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño correspondientes a los sistemas Esla y Órbigo- se encuentran al 33,2 por ciento de su capacidad.

En Palencia, el sistema Carrión (Camporredondo y Compuerto) se sitúa al 21 por ciento, mientras que el sistema Pisuerga (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo) alcanza el 42,3 por ciento.

En Burgos, las presas de Arlanzón y Úzquiza (sistema Arlanza) se sitúan al 52,5 por ciento de su capacidad, al tiempo que en Soria el embalse de Cuerda del Pozo (sistema Alto Duero) registra un 49,9 por ciento.

Por su parte, los embalses de Linares del Arroyo y El Pontón Alto en Segovia (sistemas Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja) se encuentran al 39,5 por ciento, y el embalse de Castro de las Cogotas en Ávila se sitúa al 35,9 por ciento.

Finalmente, la provincia de Salamanca registra una capacidad del 45,2 por ciento en el embalse de Santa Teresa (sistema Tormes) y del 50,7 por ciento en el sistema Águeda, compuesto por los embalses de Irueña y Águeda.