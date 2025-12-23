Los embalses del Duero se sitúan al 56,3% de su capacidad, 5,5 menos que hace un año

Archivo - Vista del embalse del río Porma, a 28 de abril de 2023, en León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses de la cuenca del Duero han crecido hasta el 56,3 por ciento de su capacidad, un 0,1 puntos respecto a la semana pasada y 5,5 puntos menos que hace un año, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos por Europa Press.

En concreto, las reservas de los embalses del Duero almacenan a fecha de este 23 de diciembre un total de 4.282 hectómetros cúbicos (hm3) de una capacidad total de 7.602, seis hm3 más que hace siete días.

Así, la reserva hídrica de los embalses del Duero esta semana se encuentra 4,4 puntos por encima del promedio de la década en este punto del año, que se situaba en el 51,9 por ciento, lo que supone 3.909 hm3. Asimismo, supone 5,5 puntos menos a la alcanzada en las mismas fechas de hace un año, cuando estaba al 61,8 por ciento, 4.700 hm3.

En el ámbito nacional, la reserva hídrica española está al 55,5 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 31.094 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, y aumentan en la última semana en 350 hm3 (el 0,6 por ciento de la capacidad total de los embalses).

Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península en la última semana. La máxima se ha producido en Vigo 123,1 l/m2.

Las cuencas que están por encima del 50 por ciento son las cuencas internas del País Vasco (81 por ciento); Tinto, Odiel y Piedras (77,3 por ciento); Cantábrico Oriental (75,3 por ciento); Galicia Costa (73,5 por ciento); Cuencas internas de Cataluña (70 por ciento); Tajo (61,3 por ciento); Miño-Sil (60,4 por ciento); Guadiana (59,7 por ciento); Ebro (56,5 por ciento); Duero (56,3 por ciento); Cantábrico Occidental (54,3 por ciento); y Júcar (50 por ciento).

Por debajo del 50 por ciento están Guadalquivir (45,7 por ciento); Guadalete-Barbate ) 43,8 por ciento); Cuenca Mediterránea Andaluza (43,8 por ciento); y Segura (23,6 por ciento).