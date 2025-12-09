Los embalses del Duero se sitúan al 56,4% de su capacidad, 5,6 puntos menos que hace un año

Archivo - Vista del embalse del río Porma. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los embalses del Duero pierden esta semana un hectómetro cúbico (hm3) y se sitúan al 56,4 por ciento de su capacidad, lo que supone 5,6 puntos menos que hace un año y 7 menos que la media de los últimos diez años, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos por Europa Press.

En concreto, la reserva hídrica de la cuenca del Duero almacena en la actualidad 4.287 hectómetros (frente a los 4.288 de la pasada semana), lo que supone un 56,4 por ciento del total de la reserva --al igual que hace siete días, que asciende a 7.602 hm3, y 5,6 puntos menos que el año anterior, cuando el volumen de agua embalsada era de 4.713 hectómetros (el 62 por ciento de la capacidad total).

Así, la reserva se encuentra 7 puntos por encima de la media de los últimos diez años, que asciende a 3.759 hectómetros cúbicos, lo que supone un 49,4 por ciento de la capacidad total de la cuenca.