Los embalses españoles almacenan 46.608 hm3 y están al 83,3%, 10,4 puntos más que el año pasado

Archivo - Uno de los embalses de la Cuenca del Duero, que suman 163,7 hm3 más en la última semana. - CHD. - Archivo

Los embalses españoles almacenan 46.608 hm3 y están al 83,3 por ciento, 10,4 puntos más que el año pasado

MADRID/VALLADOLID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca del Duero se encuentran esta semana al 86,8 por ciento de su capacidad total, con un total de 6.596 hectómetros cúbicos almacenados, una cifra que representa un incremento de 46 hectómetros cúbicos (hm3) respecto a la semana anterior, lo que supone una variación al alza de 0,6 puntos en la reserva de la cuenca.

Según datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), en comparación con las mismas fechas del año pasado, la reserva actual es superior, ya que entonces se situaba en 6.376 hm3.

En concreto, las reservas de los embalses del Duero almacenan a fecha de este 25 de marzo un total de 6.596 hectómetros cúbicos hm3 de una capacidad total de 7.602 hm3.

La situación actual mejora los registros del año pasado en estas mismas fechas, cuando el volumen embalsado era de 6.376 hm3, un 83,8 por ciento, por lo que actualmente cuenta con 220 hm3 más y 2,9 puntos porcentuales más. Asimismo, el dato de esta semana supera la media de los últimos diez años para este periodo, que se cifra en 5.392 hm3, lo que representaba el 70,9 por ciento de la capacidad total de la cuenca.

En el conjunto del Estado, la reserva hídrica almacena 46.608 hectómetros cúbicos (hm3) y están al 83,3 por ciento de su capacidad, según datos del Ministerio. Durante la última semana, apenas ha registrado un aumento de 15 hm3.

Aún así, los embalses están 10,4 puntos por encima que el año pasado, cuando el tren de borrascas de marzo hizo que la reserva hídrica subiera hasta los 40.857 hm3, es decir, hasta el 72,9 por ciento de su capacidad. Además, se encuentra 23,3 puntos por encima de la media de la última década para estas fechas, en la que los embalses se encontraran al 60 por ciento de su capacidad con 33.670 hm3.

Durante los últimos días, las precipitaciones han sido escasas en toda España. La máxima se ha producido en Santa Cruz de Tenerife, donde se han registrado 23,2 litros por metro cuadrado (l/m2).

La reserva de uso consuntivo --es decir, humano-- se encuentra al 81,84 por ciento con 31.753 hm3 y la de uso hidroeléctrico al 86,61 por ciento con 14.936 hm3. Asimismo, la vertiente atlántica almacena 36.131 hm3 y está al 85,2 por ciento de su capacidad. Mientras tanto, la mediterránea tiene 10.558 hm3, por lo que se encuentra al 77,4 por ciento de su capacidad.

Las Cuencas internas del País Vasco al 100 por ciento. Al margen de ello, hay tres cuencas al 90 por ciento o por encima: el Cantábrico Oriental (93,2 por ciento), Guadalete-Barbate (90,7 por ciento) y las Cuencas internas de Cataluña (90 por ciento). Además, hay nueve que superan el 80 por ciento: Tinto, Odiel y Piedras (89,5 por ciento), Galicia Costa (89,3 por ciento), el Duero (86,8 por ciento), el Guadiana (86,7 por ciento), el Miño-Sil (86,1 por ciento), el Guadalquivir (85,9 por ciento), el Cantábrico Occidental (85,7 por ciento), el Ebro (83,4 por ciento) y el Tajo (80,8 por ciento).

Por debajo sólo se encuentran la Cuenca Mediterránea Andaluza, que está al 76,3 por ciento; el Júcar, 67,6 por ciento; y el Segura, que a pesar de ser una cuenca que habitualmente almacena poca agua supera el 50 por ciento y se sitúa al 54,7 por ciento. De acuerdo con el último boletín de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), publicado este lunes, indica que la cuenca está al 55 por ciento con 627 hm3. El año pasado por estas fechas estaba al 27 por ciento con 313 hm3.