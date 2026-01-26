Los embalses gestionados por la CHD están al 66,3%, casi nueve puntos menos que hace un año

Archivo - Uno de los embalses de la cuenca del Duero. - CHD - Archivo

VALLADOLID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) se encuentran hoy al 66,3% de su capacidad, lo que supone casi cuatro puntos por encima de la media de la última década (62,7%) y casi nueve puntos menos que hace un año (75%).

Las precipitaciones registradas en la cuenca durante la última semana han permitido incrementar la reserva hídrica en 47,3 hm3 , situándose actualmente el total en 1.892,4 hm3 .

La reserva por sistemas es la siguiente: en la provincia de León, los embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, pertenecientes a los sistemas Esla y Órbigo, se encuentran al 62,4%; en Palencia, los de Camporredondo y Compuerto, en el Sistema Carrión, se hallan al 73,6%, y los de Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo, en el Sistema Pisuerga, al 65,8%; en Burgos, los de Arlanzón y Úzquiza, en el Sistema Arlanza, al 59,3%; en Soria, el embalse de la Cuerda del Pozo, en el Sistema Alto Duero, se encuentra al 67,8%; en Segovia, los de Linares del Arroyo y El Pontón Alto, en el Sistema Riaza-Duratón y Cega- Eresma-Adaja, están al 56,3%; en Ávila, los embalses de Castro de las Cogotas, en el Sistema Cega-Eresma-Adaja, registra un 63,5% de llenado; en Salamanca, el de Santa Teresa, en el Sistema Tormes, está al 76,5%, y los de Irueña y Águeda, en el Sistema Águeda, al 65,7%.

Esta información está disponible en la web de la CHD: saihduero.es, que ofrece datos hidrológicos en tiempo real y accesible para todo el público.