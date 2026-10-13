Los embalses gestionados por la CHD se sitúan al 39,9% de su capacidad, 3,6 puntos por debajo del año pasado

Archivo - Embalse de El Tejo, en El Espinar (Segovia). - CHD - Archivo

VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan un total de 1.138,3 hectómetros cúbicos, lo que representa el 39,9 por ciento de su capacidad total, 3,6 puntos por debajo del registro contabilizado hace un año, cuando los embalses se encontraban al 43,5 por ciento, aunque se halla 1,4 puntos por encima de la media de la última década, fijada en el 38,5 por ciento.

Por zonas geográficas y sistemas de gestión, los embalses de la provincia de León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño), correspondientes a los sistemas Esla y Órbigo, se encuentran al 33,8 por ciento de su capacidad, informa el órgano de cuenca a través de un comunicado.

En la provincia de Palencia, el sistema Carrión (Camporredondo y Compuerto) registra un 23,3 por ciento, mientras que el sistema Pisuerga (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo) alcanza el 44 por ciento. En Burgos, el sistema Arlanza (Arlanzón y Úzquiza) se sitúa al 55,5 por ciento, y en Soria, el embalse de Cuerda del Pozo (sistema Alto Duero) se encuentra al 51,1 por ciento de su capacidad.

Por su parte, los embalses de Linares del Arroyo y El Pontón Alto en Segovia (sistemas Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja) están al 40,4 por ciento, mientras que el embalse de Castro de las Cogotas en Ávila (sistema Cega-Eresma-Adaja) alcanza el 37,6 por ciento.

Finalmente, en la provincia de Salamanca, el sistema Tormes (Santa Teresa) registra un 46,9 por ciento, y el sistema Águeda (Irueña y Águeda) se sitúa en el 52 por ciento de su capacidad.