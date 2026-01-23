Detenidos 440 camiones en la provincia de Zamora, en accesos a Galicia, debido a la borrasca

ZAMORA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nieve caída en las últimas horas como consecuencia de la borrasca Ingrid mantiene embolsados a primeras horas de la mañana de este viernes, 23 de enero, un total de 440 camiones entre Quintanilla de Urz, Mombuey y Puebla, en la provincia de Zamora.

La mayor cantidad de camiones embolsados se encuentran en el kilómetro 15 de la A-52 en Quintanilla de Urz, con 300 camiones aparcados en este punto, según los datos aportados por la Subdelegación del Gobierno. Otros 120 camiones se encuentran en el kilómetro 79, en Puebla, y 20 en el kilómetro 54, en Mombuey.

La A-52 está en nivel amarillo por nieve en ambos sentidos por lo que se procedió a embolsar vehículos pesados en punto kilométrico 84,500 de la N-525. En concreto, a las 06.14 horas estableció nivel amarillo en la A-52 entre los puntos kilométricos 30,00 al 111,000, en el límite con Ourense, y puntos de embolsamiento en el kilómetro 84,500 de la N-525 en Puebla y en el 15,000 de la A-52 en Quiruelas.