Emergencias del Colegio de Psicología de CyL atiende a cerca de 3.000 personas afectadas por los incendios del verano

Archivo - Vista del incendio cerca de la Charca de la Nieta, a 26 de julio de 2026, en Piedralaves, Ávila. - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias de Castilla y León (GRIPDE) del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León (COPCYL) ha atendido este verano a alrededor de 3.000 personas evacuadas y realojadas como consecuencia de los incendios registrados en la Comunidad.

Cerca de un centenar de profesionales con formación específica en emergencias permanece disponible durante la época de peligro alto para su activación por Protección Civil a través del Centro Coordinador de Emergencias.

Este verano, psicólogos procedentes de Valladolid, Ávila, Segovia, Salamanca, Palencia, Burgos y León han participado en los dispositivos de Burgohondo, Fermoselle y Segovia. "Prestamos atención las 24 horas, en turnos de mañana, tarde y noche. Solo en el dispositivo de Burgohondo se contabilizaron 101 desplazamientos de profesionales entre el 23 y el 30 de julio", explica Nieves Andrés, coordinadora del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres de Castilla y León.

La actuación comienza con la evacuación y se concentra principalmente en dos escenarios: los centros de acogida y el regreso a los municipios afectados. En ambos, los psicólogos trabajan sobre todo la incertidumbre, el miedo, la frustración y la impotencia.

EL PELIGRO DE LAS IMÁGENES Y LA IA

En los centros de acogida, una de las primeras actuaciones consiste en recopilar información contrastada para trasladar a los afectados únicamente datos oficiales. La incertidumbre incrementa el malestar emocional, por lo que el GRIPDE recomienda evitar rumores y limitar la exposición continuada a fotografías, vídeos y mensajes sobre el incendio, especialmente ante la posibilidad de que circulen contenidos falsos o imágenes generadas mediante inteligencia artificial.

Los profesionales realizan además una primera valoración para detectar a quienes precisan una atención especial: menores, mayores, personas con discapacidad o movilidad reducida, personas con autismo, pacientes con problemas previos de ansiedad o depresión o personas que necesitan medicación. También atienden situaciones relacionadas con adicciones y otras dificultades que afloran durante una estancia prolongada en espacios colectivos.

"Entre la población vulnerable atendida este verano ha habido desde personas mayores con importantes necesidades de movilidad o medicación hasta un bebé de apenas 40 días", recuerda Nieves Andrés.

Miedo, impotencia, irritabilidad, insomnio, sensación de irrealidad y crisis de ansiedad son algunas de las reacciones más frecuentes. También pueden aparecer manifestaciones físicas como taquicardias, náuseas o molestias gastrointestinales. "Nuestro objetivo no es realizar terapia en ese momento, sino ayudar a las personas a comprender que muchas de esas respuestas son naturales ante una situación extraordinaria y proporcionarles herramientas inmediatas de regulación emocional", señala la coordinadora del GRIPDE.

NIÑOS Y DIVERSIDAD CULTURAL

La intervención adquiere características específicas con niños y adolescentes. Además de explicarles de forma adaptada qué sucede, los psicólogos les ofrecen herramientas para gestionar sus emociones y vías para expresar cómo viven la situación. Por este motivo llevan pinturas y juegos en sus mochilas, que sirven tanto para entretener como para facilitar esa expresión.

El GRIPDE también ha mediado en conflictos vinculados a la diversidad cultural surgidos durante la convivencia prolongada en pabellones, albergues y otros espacios colectivos. El regreso a casa La intervención del GRIPDE se extiende al regreso a casa.

En La Adrada y Sotillos de la Adrada, los psicólogos acompañaron a los vecinos ante el impacto de encontrarse con viviendas dañadas, entornos arrasados o pérdidas materiales importantes. Antes de ese momento, recurren a técnicas de anticipación o "proyección de futuro" para preparar a los afectados ante lo que pueden encontrar.

La atención psicológica temprana permite detectar los casos que precisan seguimiento posterior. Desde el grupo recuerdan que el miedo, la tristeza, los problemas de sueño o la dificultad para concentrarse son reacciones frecuentes ante una situación extraordinaria, pero aconsejan solicitar ayuda profesional cuando el malestar sea muy intenso, persista o interfiera de forma significativa en la vida cotidiana.

PROTEGERSE, INFORMARSE Y PIDER AYUDA

Desde el GRIPDE recuerdan que la prioridad en cualquier emergencia es la seguridad física: seguir las indicaciones de los servicios de emergencia, alejarse de las zonas de riesgo, no regresar hasta recibir autorización y utilizar las rutas de evacuación establecidas. También recomiendan detenerse antes de actuar, valorar el riesgo y recuperar progresivamente las rutinas cuando la situación lo permita.

Los profesionales del COPCYL insisten especialmente en la importancia de pedir ayuda. "Si una persona se encuentra mal y hay un equipo del GRIPDE, debe acercarse. No tiene que dudar ni esperar a encontrarse peor. Estamos allí precisamente para ayudarla en ese momento. Cuidarse psicológicamente también forma parte de estar a salvo", concluye su coordinadora.

Este programa se desarrolla a través de un Convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León y el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León para la realización del Programa de intervención psicológica en situaciones de emergencias, desastres y catástrofes (GRIPDE).

El objetivo del programa es ofrecer apoyo psicológico a las víctimas de un desastre lo más rápido posible después de haberse producido, así como colaborar en la formación de otros profesionales implicados como fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, personal sanitario o voluntariados.