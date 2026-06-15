Empieza la semana con las reservas de sangre del grupo AB- en rojo y otros cuatro en amarillo

Imagen de una unidad móvil para la donación de sangre - @DONA SANGRE

VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) empieza la tercera semana del mes de junio con déficit en las reservas de sangre de cuatro grupos, con AB- en rojo, y otros cuatro (A-, B+, 0- y AB+) en amarillo.

Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de forma urgente si pertenecen al grupo AB- y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los otros cuatro grupos deficitarios.

Por su parte y según la información difundida por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación las reservas de los grupos A+, B- y 0+ están en verde.