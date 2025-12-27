Los empleados públicos de la Junta reúnen más de una tonelada de productos básicos de higiene para Toffo (Benín)

El Consejero Luis Miguel González Gago Hace Entrega De Los Productos En La Sede De La Presidencia A La Presidenta De AMAP, María Jesús Antolín - JCYL

VALLADOLID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los empleados públicos de la Junta de Castilla y León han reunido más de una tonelada de artículos, entre ellos gel, champú, crema hidratante corporal, pasta y cepillos de dientes, colonias y compresas higiénicas femeninas, para las personas más vulnerables de Toffo (Benín), en África Occidental.

El consejero Luis Miguel González Gago ha hecho entrega de los productos en la sede de la Presidencia a la presidenta de AMAP, María Jesús Antolín, en un acto en el que ha destacado cómo esta iniciativa no sólo cubre necesidades básicas de higiene, sino que también fortalece la conciencia solidaria y el compromiso social de los empleados públicos de la Comunidad.

La comuna de Toffo, en el sur de Benín, es una zona rural donde gran parte de la población vive con recursos limitados y con acceso restringido a servicios básicos como agua potable, saneamiento y atención sanitaria, lo que hace especialmente valiosa la ayuda proporcionada por iniciativas solidarias como la campaña de recogida de productos de higiene de la Junta de Castilla y León.

González Gago ha señalado que acciones como ésta muestran que la solidaridad no entiende de fronteras y que, con la colaboración de todos, se puede mejorar la calidad de vida de muchas personas que viven en condiciones muy difíciles.

Esta campaña refuerza el papel del Ejecutivo autonómico como impulsora de iniciativas sociales que permiten a sus empleados implicarse directamente en proyectos humanitarios y contribuir a mejorar la vida de quienes más lo necesitan.

En este sentido, esta iniciativa se suma a otras campañas solidarias navideñas promovidas por la Consejería de la Presidencia en los últimos años, como la recogida de gafas para Guinea-Bisáu en 2024, que permitió enviar más de 3.700 lentes a la población más vulnerable, y la colaboración con el Banco de Alimentos de Valladolid en 2023, en la que los empleados públicos donaron alimentos de primera necesidad a familias en situación de dificultad.