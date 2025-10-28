La empresa que gestiona el Zambrana se defiende de las críticas de CCOO y reafirma su compromiso con la seguridad

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa Meridianos, encargada de la gestión del Centro de Menores Zambrana en Valladolid, se defiende de las críticas realizadas este martes por CCOO, que cuestiona la existencia de medidas eficaces de prevención y protección para el personal educativo del Área de Intervención de Reforma, y afirma que "la seguridad, la salud y el bienestar" de su personal ha sido siempre una prioridad.

La referida empresa asegura que cumple de forma rigurosa con toda la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y dispone de protocolos de actuación específicos, diseñados y actualizados de acuerdo con las particularidades del trabajo educativo y social con menores en régimen de internamiento.

Estos protocolos, continúa Meridianos a través de un comunicado recogido por Europa Press, incluyen formación continua, medidas preventivas y procedimientos de respuesta inmediata ante cualquier incidencia, garantizando en todo momento la protección del equipo profesional.

Pero además, Meridianos, en relación con el incidente ocurrido el pasado 26 de octubre, aclara que el trabajador afectado, con categoría profesional de educador/a social, no sufrió una agresión física por parte de un menor y que apunta que desde el primer momento se activaron los protocolos establecidos de atención sanitaria, comunicación del accidente y coordinación con el servicio de prevención y las autoridades competentes.

La entidad asegura lamentar profundamente este suceso y expresa su apoyo y acompañamiento al trabajador afectado.

Asimismo, garantiza que las condiciones laborales de todo el personal, tanto de atención directa (educadores sociales y auxiliares técnicos educativos) como de atención no directa (psicólogos, trabajadores sociales y jurista), se ajustan estrictamente a lo dispuesto en el convenio colectivo de aplicación.

La entidad añade que cuenta con un sistema de cobertura y refuerzo que asegura la continuidad del servicio y la adecuada atención a los menores, respetando escrupulosamente los tiempos de descanso, permisos y vacaciones del personal, incluso en situaciones excepcionales de urgencia o necesidad del servicio, con una plantilla de 92 profesionales de atención directa, muy por encima de lo que exige el pliego de prescripciones técnicas (64 trabajadores).

Por ello, desmiente categóricamente que se haya producido vulneración alguna del derecho a la desconexión digital de los trabajadores y reitera su total disposición a mantener canales de diálogo y colaboración con la representación de los trabajadores, con el fin de abordar cualquier aspecto que contribuya a la mejora continua de las condiciones laborales, la seguridad y la calidad del servicio que se presta.

Por último, la entidad quiere reconocer la dedicación, profesionalidad y compromiso del equipo del Centro de Menores de Zambrana, que cada día desarrolla una labor educativa y social de gran valor con los menores atendidos. "Su trabajo, basado en el respeto, la vocación y la responsabilidad, constituye la mejor garantía del éxito de la intervención educativa que caracteriza a Meridianos", concluye.