La Encarnación abre las puertas de 'Espejo del Alma', la exposición por los 200 años de Ramón Álvarez

ZAMORA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La iglesia de La Encarnación de Zamora ha abierto este lunes las puertas de 'Espejo del Alma', la exposición por los 200 años de Ramón Álvarez, un artista de cuyo nacimiento se han cumplido precisamente dos siglos en este primer día del otoño.

La muestra, auspiciada por la Diputación Provincial, se ha inaugurado con los discursos del presidente y el vicepresidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez y Víctor López de la Parte, y del comisario de la exposición, José Ángel Rivera de las Heras.

Además, también han estado presentes otras autoridades locales, provinciales y autonómicas. Entre ellas, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, que ha sido una de las invitadas a este acto en el que Faúndez ha querido destacar la capacidad de Ramón Álvarez de prosperar tras nacer "en el seno de una familia humilde y trabajadora" y progresar hasta pasar de "hojalatero a catedrático" y de "restaurador a imaginero".

Faúndez ha recordado que Álvarez, "figura esencial del patrimonio artístico de Zamora", fue esfuerzo y talento y "supo abrirse camino para terminar convirtiéndose en maestro de maestros". Para el presidente de la Diputación, la mejor prueba de la brillantez del escultor es que, 200 años después, su memoria "se ha agrandado". Particularmente, desde la óptica de una Semana Santa a la que entregó parte de sus grandes obras.

En su caso, López de la Parte ha querido destacar la trayectoria del artista y la "oportunidad única que representa esta exposición", que permanecerá abierta hasta el 6 de noviembre: "Ramón Álvarez sigue vivo en cada talla, en cada detalle y en cada procesión", ha apuntado el vicepresidente, que ha considerado que la exposición puede ser "la mejor hasta la fecha" dedicada al autor

Por su parte, el comisario de la muestra, José Ángel Rivera de las Heras, ha enfatizado el carácter "polifacético" de Álvarez, con sus imágenes religiosas, su "habilidad para realizar composiciones complejas en espacios exiguos", su talento para "dar verosimilitud a las figuras" o sus enseñanzas a figuras como Mariano Benlliure, Eduardo Barrón o Ramón Núñez.

En cuanto al contenido, Rivera de las Heras ha puesto de manifiesto el carácter novedoso de la exposición y las figuras que se acercan a la mirada del público con sus expresiones.