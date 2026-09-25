Un enchufe solar y una herramienta para detectar fraudes bancario se imponen en el Concurso de Prototipos de la ULE

Foto de familia de participantes premiados y profesores. - ULE

LEÓN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un enchufe capaz de llevar energía solar allí donde no llega la red eléctrica y una herramienta que utiliza técnicas de grafos para detectar posibles fraudes bancarios han sido los proyectos ganadores de la VI Exposición-Concurso de Prototipos que organiza la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial (EIIIA) de la Universidad de León.

Una edición que ha reunido a 32 participantes y 16 proyectos, entre ellos Jorge Barreiro, ganador en la categoría de Prototipos Tecnológicos con 'Estación de Energía Solar', y Diego Fuerte, primer premio en Desarrollo de Software con 'SmartFraud'.

Entre los prototipos tecnológicos presentados se encuentran 'Constelación Hefesto', un sistema de drones controlados mediante inteligencia artificial para la identificación y seguimiento de incendios; 'Inversor VSG', que aborda la estabilidad de las redes eléctricas ante la integración de energías renovables; o 'IRPAS', un dirigible autónomo para vuelos en interiores.

También han podido conocerse propuestas como 'REGAL', que facilita la comunicación de robots mediante pictogramas y modelos de lenguaje, o 'Makercaster', una guitarra eléctrica modular fabricada mediante impresión 3D. La categoría incluye también un banco de ensayos virtual para analizar el comportamiento mecánico de motores de inducción, con especial atención a las vibraciones, los esfuerzos en el eje y la vida útil de los rodamientos.

La categoría de desarrollo de software reúne propuestas igualmente diversas, entre ellas 'NALAU', un sistema con agentes conversacionales para la gestión integrada de farmacoterapia y psicoterapia; 'NeuroFlight', un laboratorio interactivo para la simulación y control de cuadricópteros; y 'SkyBrief', un asistente que integra información meteorológica y análisis de riesgos en rutas aéreas.

Completan esta categoría 'OceanDrift', para simular el transporte y dispersión de restos flotantes en el océano; 'Wanted Bot', orientado a automatizar búsquedas y análisis comparativos en plataformas de segunda mano; 'Kompiflat', una aplicación para encontrar compañeros de piso; un proyecto sobre el uso de modelos de inteligencia artificial en el diagnóstico del Alzheimer; y 'Plant Caretaker', un sistema basado en Arduino para facilitar los cuidados básicos de una planta.

La jornada ha permitido así acercar al público y al propio entorno universitario una muestra de proyectos desarrollados por estudiantes y egresados de la Escuela.

La evaluación ha tenido en cuenta aspectos como la innovación y originalidad, la funcionalidad, el diseño y la programación, los materiales empleados y la calidad de la exposición y demostración.

Los prototipos pueden proceder tanto de trabajos de fin de grado o máster como de proyectos desarrollados en el marco de alguna asignatura y además de los primeros premios, dotados con 300 euros en cada categoría, la convocatoria contempla accésits de 150 y 90 euros, así como un obsequio y un certificado para todas las personas participantes.