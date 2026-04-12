Enclaves de Soria se transformarán en escenarios el 18 de abril por el Día Internacional de la Danza

Mapa del itinerario de la iniciativa 'PASOS: la calle es el escenario', donde se detallan las cinco localizaciones y horarios de las piezas de danza contemporánea. - AYTO SORIA

SORIA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Enclaves de la ciudad de Soria se transformarán en escenarios efímeros el próximo sábado, 18 de abril, al acoger distintas piezas breves de danza contemporánea y urbana en el marco del Día Internacional de la Danza.

El Ayuntamiento de Soria, a través de la Concejalía de Cultura, impulsa esta "propuesta abierta y contemporánea" con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Danza bajo el título 'PASOS: la calle es el escenario'.

Este proyecto, que busca "la transformación del espacio urbano en un lugar de encuentro entre la creación artística y la ciudadanía", nace con la intención de que el público pueda "disfrutar de la danza en la calle.

La organización apuesta por "una ruptura con la lógica tradicional" que sitúa esta disciplina "exclusivamente en espacios cerrados" para "democratizar la cultura" mediante "experiencias accesibles" en el propio tejido de la ciudad, tal y como ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

A lo largo de la jornada, diferentes enclaves de Soria funcionarán como "escenarios efímeros" para el desarrollo de cinco piezas breves de danza contemporánea e interpretadas por compañías de distintos territorios, incluido el talento local, de forma que cada intervención proponga "una mirada propia" sobre cuestiones como la "identidad o la memoria" para convertir la danza en un "lenguaje cercano" e "interpelar a públicos diversos".

El recorrido tiene previsto su inicio a las 11.00 horas en los soportales del Palacio de la Audiencia y su continuación por diversos puntos emblemáticos de la ciudad, todo ello bajo un "formato dinámico" que invita a la ciudadanía a "habitar la cultura en movimiento".

La programación detallada arraca con la pieza 'Pureza' de InnovAction Crew en la ubicación inicial, seguida de la obra 'Forat' a cargo de Agustina Fizona, a las 11.30 horas en la Plaza de las Mujeres, y la intervención 'Accroc' de Marina Alonso e Itzel Vela, a las 12.00 en Mariano Granados, mientras que la recta final del evento cuenta con 'Principios' en el Árbol de la Música a las 12.30, la pieza 'La silla' de la Compañía Fresas Con Nata en el Espacio Alameda a las 13.00 y el cierre participativo a las 13.30 horas.

Como reconocimiento a su participación, las personas que completen el itinerario podrán acceder a un taller de danza contemporánea impartido por la artista Agustina Fizona, tras lo cual la jornada finalizará con un baile-vermú abierto denominado 'Soria Baila', evento pensado para "compartir y disfrutar juntos" que cerrará el recorrido con un momento de encuentro en torno a la música y la danza.