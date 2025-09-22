Encuentran con síntomas de hipotermia a la mujer desaparecida en Navaluenga

ÁVILA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 72 años que se encontraba en paradero desconocido desde la tarde de este domingo ha sido localidad esta madrugada con síntomas de hipotermia en la zona de Fuentavia, próxima a la urbanización La Viña de esta localidad abulense.

El dispositivo de búsqueda de la Guardia Civil y Protección Civil se activó sobre las 22:30 horas, cuando la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de Ávila recibió el aviso del 112 de Castilla y León sobre la desaparición de la vecina de Navaluenga, una persona que vive sola y presenta problemas de movilidad.

La mujer no había sido vista desde las 20:30 horas, lo que preocupó a sus vecinas, que dieron la voz de alarma.De inmediato se puso en marcha un operativo de búsqueda integrado por tres patrullas de la Guardia Civil y 18 voluntarios de Protección Civil de Navaluenga, que han contado con el apoyo de un dron con cámara térmica.

Las labores de rastreo se han centrado en los itinerarios habituales de la mujer, además de realizarse gestiones policiales como la localización de su teléfono móvil.

En torno a las 03:00 horas ha sido localizada consciente, aunque con síntomas de hipotermia, y la colaboración ciudadana ha resultado determinante para el éxito de la operación, según ha informado la Delegación de Gobierno en un comunicado de prensa recogido por Europa Press.