El encuentro de Unidades de Música Militar de Ávila se celebrará el 26 con una retreta y un concierto de cuatro bandas

Un momento de la presentación del encuentro de unidades de Música Militar, con el alcalde Sánchez Cabrera. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Encuentro de Unidades de Música Militar cumple una década y se celebrará el próximo 26 de septiembre, con la tradicional retreta y un concierto en el que intervendrán cuatro unidades de música militar.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y el director de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, Javier Echeverría, entre otros, han presentado hoy este encuentro que repite escenarios, con la plaza del Mercado Grande y Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, a las 18 y 20 horas, respectivamente.

El regidor abulense ha recordado el estrecho vínculo existente entre la ciudad de Ávila y el Cuerpo de Intendencia y ha invitado a la participación de la ciudadanía tanto en el encuentro del Mercado Grande como en el posterior concierto.

En su décima edición, el encuentro, en el que se realizará la tradicional retreta, contará con la Unidad de Música de la Guardia Real, la Unidad de Música del Regimiento 'Inmemorial del Rey' número 1, la Unidad de Música de la Dirección de Acuartelamiento del Ejército (Diacu) y, por primera vez, la Unidad de Música de la Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión.

Las unidades de música, integradas por cerca de 150 personas en su conjunto, formarán y partirán a las 17.00 horas del Mercado Chico con diferentes recorridos hasta llegar al Mercado Grande, detalla el Consistorio en un comunicado.

En concreto, la Inmemorial del Rey partirá del Mercado Chico hacia Reyes Católicos, Don Gerónimo, arco del Alcázar y Mercado Grande, mientras que la Dirección de Acuartelamiento recorrerá calle Caballeros, Pedro Dávila, arco del Rastro, paseo del Rastro y Mercado Grande.

La Unidad de la Guardia Real, por su parte, recorrerá Tomás Luis de Victoria, plaza de la Catedral, arco de la Catedral, calle San Segundo y Mercado Grande, mientras que la Unidad de la Legión recorrerá Esteban Domingo, Lope Núñez, plaza de San Vicente, San Segundo y Mercado Grande.

Una vez en el Mercado Grande, a las 18.00 horas, se realizará la retreta, que incluirá una serie de piezas musicales, además de homenaje a los caídos y arriado de la bandera nacional.

Con posterioridad, a las 20.00 horas, se celebrará el concierto en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte. En este concierto, se contará con 90 músicos, integrantes de las unidades de música militar, que formarán una banda sinfónica, bajo la dirección del director de la Unidad de Música de la Guardia Real, el coronel Fernando Lizana.

También los demás directores de las unidades de música participarán en el concierto, en el que se interpretarán pasodobles, goyescas y marchas militares.

Para asistir al concierto, de carácter gratuito, es necesario retirar invitaciones (dos por persona), desde hoy, en el horario habitual de taquilla del Lienzo Norte: de lunes a jueves de 10 a 14 y de 17 a 20 horas; y viernes, de 10 a 14 horas.