La Enfermería de CyL reivindica un cambio de modelo organizativo para asumir sus competencias y aumentar profesionales

La presidenta del Colegio de Enfermería de Valladolid, Silvia Sáez; el presidente del CES, Enrique Cabero, y el decano de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Valladolid, José María Jiménez. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La profesión enfermera de Castilla y León ha reivindicado un cambio de modelo organizativo en el que asuma las competencias que tiene y un aumento del número de profesionales para llegar a todos los consultorios y ciudadanos de la Comunidad.

Así lo han puesto de manifiesto la presidenta del Colegio de Enfermería de Castilla y León, Silvia Sáez, y el decano de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Valladolid (UVA), José María Jiménez, durante la inauguración de la Semana de las enfermeras y enfermeros 2026 que se ha celebrado en el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León con la presencia de su presidente, Enrique Cabero.

En este marco, José María Jiménez ha incidido en la necesidad de que la disciplina de la enfermería tenga un "valor añadido" y, en lugar de reivindicar sólo ratios y "números" como parece que siempre se busca, ha afirmado que lo que hay que llevar a cabo es un cambio del modelo organizativo "que es posible" y perseguir el posicionamiento que va a tener la profesión en el mismo.

El decano de la Facultad de Enfermería de la UVA, quien ha reconocido la dificultad de gestionar el Servicio Regional de Salud en Castilla y León por la dispersión y el envejecimiento, considera que hay que avanzar hacia un modelo organizativo "en el que la disciplina enfermera asuma esas competencias", sobre todo la de "no enfermar", que la población sea capaz de evitar un ingreso y mejorar también la promoción y salud de las personas en el ámbito familiar y comunitario, que es fundamental de su disciplina.

Jiménez considera que es "complejo" dar con las claves para cambiar el modelo, que cuenta con un marco normativo de hace muchos años, y es necesario reformularlo porque en el modelo organizativo actual hay una serie de competencias enfermeras que no están replanteadas porque la legislación data de los años 80 y la organización de las profesiones sanitarias de 2003.

Además, como prioridad considera que habría que hacer un "diagnóstico de situación" y ver "dónde están ahora mismo las competencias enfermeras" porque también en la universidad se necesita saber qué enfermera formar en el futuro precisamente en el momento en el que se acaba de trasponer una directiva europea que actualiza los mínimos de formación para la enfermería.

FORMACIÓN

Así, ha apuntado que se ha determinado cuál es el plan de estudios que tiene que seguir una enfermera, pero también hay que ver dónde se quiere tener una enfermera dentro del ámbito competencial para que las universidades puedan formar lo que realmente se quiere, algo que es "lento" porque elaborar un plan de estudios es "a largo plazo" y "no se cambia en un año".

Por otro lado, ha destacado el avance de la disciplina y la profesión dentro del entorno académico, docente e investigador, que es "de un marcado calado" actualmente y por ello ha abogado por que la sociedad pueda conocer qué puede hacer una enfermera o no en un momento en el que se está a punto de cumplir medio siglo como estudios universitarios.

En la misma línea, Silvia Sáez ha destacado que precisamente para lograr esa visibilización se conmemora el Día Internacional de las Enfermeras y los Enfermeros, que lo que quieren es "estar al lado de las personas" y potenciar el Estado de Bienestar, bien en el ámbito de la salud o en el de la enfermedad.

Sáez ha incidido en que la profesión está algo cuestionada porque, a pesar de llevar 50 años en la universidad, en el ámbito laboral el desarrollo profesional es "muy joven" y parte de la sociedad aún no conoce sus competencias, algo en lo que se trabaja en esta semana de conmemoración y también en el Grupo de Desarrollo Profesional de Enfermería, creado hace diez años y del que forman parte todos los que tienen relación con el ámbito sanitario y académico.

La presidenta del Colegio de Enfermería ha explicado que durante muchos años la enfermera no tenía una competencia académica como la actual, algo que cuesta mucho "desterrar" del sistema, y en un momento en el que hay conflicto en el ámbito sanitario, aunque no les afecte, se trata de empoderar la profesión y visibilizarla.

Por otra parte, en cuanto a la situación de la enfermería en Castilla y León, Silvia Sáez ha afirmado que la "epidemia del futuro" es la cronicidad y, ante personas envejecidas y con un elevado número de enfermedades crónicas, polimedicados y con una necesidad de cuidados elevados, la enfermería cada vez es más necesaria porque entre sus competencias importantes están los cuidados profesionales y tienen que ayudar a las personas a mantener su estado de salud pero también de bienestar.

"Esto quiere decir que hay que estar con la enfermedad crónica, pero hay que estar lo mejor posible y en esto es donde están las enfermeras, haciendo educación sanitaria no solamente en los sanos, sino también en las personas con esa cronicidad", ha matizado Sáez.

MÁS ENFERMERAS

Así, considera que en Castilla y León todos tienen claro lo que se necesita, incluso la Administración sanitaria, porque es uno de los territorios más dispersos de Europa, con un nivel de personas envejecidas "elevadísimo" y es necesario "que haya una enfermera donde haya una persona que necesite cuidados", por lo que hay que ampliar su número para que haya "en todos los pueblos, en todos los consultorios" que, ha recordado, son cerca de 3.600 en la Comunidad.

De la misma forma, considera necesario aumentar su presencia en los hospitales porque una persona puede ingresar por una enfermedad aguda en algún momento, pero con el alto porcentaje de ingresos de mayores de 65 años (alrededor del 70 pro ciento), seguramente con algún proceso crónico, hace que de una hospitalización de tres días por la enfermedad aguda ésta se alargue hasta diez días por el empeoramiento de su patología crónica.

"Por lo tanto, al final, estamos teniendo un alto nivel de cuidados en el hospital también. No son hospitales ya solo de agudos, sino que son hospitales de crónicos", ha agregado Silvia Sáez, quien cree que ahí incluso la propia Administración ve la necesidad de ampliar las plantillas.

Asimismo, ha señalado el papel de la educación y ha puesto como ejemplo de ello el hecho del alto índice de gonorrea en Salamanca, lo que es una muestra de que se necesita educación sexual, pero de una manera programada, que esté en el plan de estudios y desde las primeras etapas de la vida y a lo largo de toda la educación obligatoria, por lo que ha reclamado que haya enfermeras que la impartan a dentro del proyecto educativo.

"Esto es algo que llevamos mucho tiempo diciendo y que además cada vez lo demostramos más con los hábitos que se van adquiriendo desde etapas tempranas", ha remarcado.

VALOR DE LA ENFERMERÍA

Jiménez y Sáez se han expresado así en el marco de la jornada titulada 'Liderazgo, competencias y futuro profesional', que ha reunido en el CES a representantes del ámbito sanitario, institucional y académico.

En este encuentro se ha desarrollado la conferencia magistral del presidente del Colegio de Enfermería de Barcelona, Borja Manzanares, titulada '¿Es posible otro modelo sanitario?' y un debate posterior sobre el desarrollo profesional del futuro.

En este contexto, el presidente del CES ha destacado la enfermería como uno de los "pilares esenciales" del sistema de salud cuando están a punto de cumplirse los 50 años de la creación de la Diplomatura en Enfermería, que se ha transformado en Grado, aunque la profesión tenga muchos más.

Así, con esta trayectoria académica ya consolidada, Enrique Cabero ha destacado que la profesión es un pilar desde distintos puntos de vista como la docencia, con el desarrollo de sus especialidades; de la investigación básica y aplicada; asistencial, con profesionales de "muy alto nivel", y también desde la dimensión "que no es nada menor" como es la gestión, "tan importante para conseguir prestar el mejor servicio posible a la salud".