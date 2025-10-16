ENISE alcanza en León cifras "históricas" con más de 6.000 participantes, 192 stands y más de 300 ponentes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en la clausura del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (ENISE) en León capital. - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) ha clausurado este jueves en León la decimonovena edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (#19ENISE) con más de 6.000 participantes, tanto presenciales como en línea y ha alcanzado cifras "históricas" con 192 stands en su área expositiva y más de 300 reconocidos ponentes en los ámbitos nacional e internacional.

En concreto, el Congreso ha reunido a más de 4.000 personas de forma presencial y otras 2.000 conexiones en streaming (2.000) y la representación de mujeres entre los más de 300 ponentes ha sido del 40 por ciento.

La clausura del evento ha contado con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha destacado que España es "uno de los países más comprometidos con la ciberseguridad del mundo", con capacidades "por encima de la media europea", fruto de una estrategia "acertada" que combina la anticipación y el fomento de la cooperación entre los sectores público y privado.

Asimismo, ha resaltado que el sistema de ciberseguridad español está centrado en la defensa del tejido productivo y la asistencia ciudadana, aspectos en los que la labor del INCIBE resulta "fundamental". Además, ha expresado la necesidad de apostar "decididamente" por la autoprotección con más formación y prevención.

Pedro Sánchez ha estado acompañado en la clausura del evento por el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López; el director general del INCIBE, Félix Barrio y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, entre otros.

ZONA EXPOSITIVA.

El Encuentro Internacional de Seguridad de la Información ha contado con una zona expositiva que se ha consolidado como un espacio de negocio y demostración tecnológica, con 192 compañías e instituciones que han presentado soluciones y casos de uso y han dinamizado los speakers' corners durante las tres jornadas con diversos talleres y actividades prácticas orientadas a profesionales y organizaciones.

La proyección exterior de #19ENISE también se ha reforzado. En este sentido, el International Business Forum ha facilitado numerosas reuniones bilaterales entre empresas españolas y compradores internacionales, mientras que Meet the Investor ha multiplicado la presencia inversora hasta 30 inversores, con una inversión aproximada de 5.300 millones de euros, según ha informado a Europa Press en un comunicado el INCIBE.

AGENDA DE EMPRENDIMIENTO.

Además, 24 startups han protagonizado la agenda de emprendimiento y 15 delegaciones internacionales han participado con stand propio: Argentina, Catar, Chile, Colombia, Estados Unidos (Maryland y Washington), Francia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Malta, México, Polonia, Reino Unido y República Dominicana.

Como novedad en la presente edición, el Foro Social de Ciberseguridad ha centrado la jornada de este jueves en cuatro ejes: fortalecimiento de pymes, apoyo a colectivos vulnerables, protección de menores y captación de talento, abriendo el debate sobre la dimensión humana de la ciberseguridad y fomentando una participación más diversa.

INCIBE ha destacado el papel de #19ENISE como punto de encuentro entre industria, administraciones y comunidad profesional, impulsando el intercambio de conocimiento y favoreciendo alianzas estratégicas. El evento ha supuesto una inyección económica de más de un millón de euros para la ciudad, con impacto en alojamiento, restauración y comercio local.