Enrique Suárez Santos, nuevo secretario general de la Federación Leonesa de Empresarios

Enrique Suárez, nuevo secretario general de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE). - FELE

LEÓN 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Leonesa de Empresarios (FELE) ha acordado en la reunión de su Junta Directiva el nombramiento de Enrique Suárez Santos como secretario general de la organización, una decisión que abre una nueva etapa en un área que ocupa una posición "estratégica" en el funcionamiento de la entidad.

Enrique Suárez Santos es licenciado en Derecho y cuenta con una sólida formación de posgrado, que incluye un máster universitario por la Universidad Pontificia Comillas y el Advanced Management Program (AMP) del Instituto de Empresa (IE). En el ámbito jurídico, acumula más de 20 años de ejercicio profesional como abogado.

Asimismo, ha desarrollado experiencia docente como profesor en el Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad de León. Vinculado a FELE desde 2004, ha desempeñado responsabilidades técnicas y directivas, especialmente en el ámbito de las relaciones laborales, la negociación colectiva y el Diálogo Social.

En este contexto, ha participado en las mesas de negociación de los 27 convenios colectivos provinciales, así como en acuerdos de los ámbitos autonómico y nacional, entre ellos el Acuerdo Extrajudicial de Solución Autónoma de Conflictos de Castilla y León (Asacl) o el II Acuerdo Marco Estatal del Comercio (AEMC).

IMPULSO ORGANIZATIVO, SECTORIAL Y DIGITAL

Durante su trayectoria en la FELE, y como secretario general adjunto durante los últimos diez años, Suárez Santos ha renovado la estructura asociativa de la organización y ha contribuido al nacimiento de destacadas asociaciones de la provincia como LEONi4, vinculada al ámbito industrial y tecnológico; la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas (Asele) o la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE León).

Al mismo tiempo, ha sido impulsor de la transformación digital de la FELE mediante proyectos como la Oficina Acelera Pyme y en el ámbito institucional, Enrique Suárez forma parte del Consejo Social de la Universidad de León (ULE); es patrono de la Fundación del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León y de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León.

Asimismo, forma parte de la Junta Directiva de la Confederación Española de la Industria del Metal (Confemetal) y de la Asamblea General de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA

Con este nombramiento, la FELE incorpora a la Secretaría General un perfil que combina formación jurídica, experiencia en gestión empresarial, interlocución negociadora con administraciones y agentes sociales y participación en órganos de gobernanza económica.

La FELE es la organización empresarial más representativa de la provincia de León. Constituida en 1977 e integrada en CEOE, CEPYME y CEOE Castilla y León, representa a cerca de 5.000 empresas y autónomos a través de sus más de 70 asociaciones sectoriales.

La Secretaría General es el órgano permanente encargado de la dirección y control del funcionamiento de los servicios de la organización y vela por su eficacia y buen desempeño. Asimismo, desarrolla su actividad en estrecha colaboración con la presidencia.