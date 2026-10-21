Enríquez, sobre la causa judicial al exdirector de Cáritas Zamora: "Los programas se desarrollan con normalidad"

ZAMORA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de Cáritas en Zamora, Ignacio Enríquez, ha asegurado este miércoles que los programas previstos se están desarrollando "con normalidad" y se ha limitado a señalar que "la situación económica es la que es" y la que se está reflejando en las memorias.

El responsable de la confederación ha realizado estas declaraciones tras las preguntas de los medios en una rueda de prensa convocada horas después de que se conociera que su predecesor en el cargo, Antonio Martín de Lera, está inmerso en un proceso penal canónico por presuntos delitos de índole económica y de abuso en el ejercicio de sus funciones y potestades, según el periódico Religión Digital.

Con esa noticia reciente, Enríquez ha agradecido el interés de los medios, pero ha evitado hacer "una valoración que pueda condicionar".

El actual responsable de Cáritas ha preferido mostrarse prudente, y ha aseverado que la delegación local de la confederación en Zamora "va a seguir con toda la dedicación" puesta en el trabajo que tiene encomendado.

Según la citada información del medio especializado, la causa judicial se activó tras una denuncia interpuesta por el propio obispo de la diócesis zamorana, Fernando Valera.

Como medida preventiva, el prelado ya había apartado de forma progresiva a Martín de Lera de todas sus responsabilidades eclesiásticas: hace dos años fue destituido de la dirección de Cáritas, hace año y medio se le forzó a dimitir como vicario general y, de manera más reciente, fue apartado de la gestión de sus parroquias asignadas.

Según fuentes eclesiásticas, el tribunal se constituyó el pasado 29 de enero. Tras evaluar las investigaciones preliminares que confirmaban los indicios de mala praxis en la vicaría y, especialmente, en la administración del patrimonio de la organización benéfica, los magistrados eclesiásticos decretaron la apertura del juicio.