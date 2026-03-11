Las entidades locales de Castilla y León recuerdan a las víctimas de los atentados del 11M con minutos de silencios

Minuto de silencio ante el Ayuntamiento de Valladolid en recuerdo de los atentados del 11 de marzo de 2004. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Entidades locales de Castilla y León han recordado este lunes a las 193 víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 con concentraciones y minutos de silencio frente a las sedes de ayuntamientos y diputaciones provinciales.

Los actos se han sumado a la conmemoración nacional por el 22 aniversario de la mayor acción terrorista en suelo europeo. Las instituciones regionales han guardado silencio a las 12.00 horas para expresar su solidaridad con los familiares de los fallecidos y los supervivientes de la tragedia.

Los ataques simultáneos en cuatro trenes de la red de Cercanías de Madrid durante la hora punta de la mañana del 11 de marzo de 2004 causaron la muerte de 193 personas y dejaron cerca de 2.000 heridos de diversas nacionalidades.

En la capital burgalesa, un grupo de concejales del Ayuntamiento de Burgos, encabezado por la alcaldesa, Cristina Ayala, y diputados provinciales de Burgos se han dado cita en la plaza Mayor para celebrar un minuto de silencio con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Terrorismo que se celebra hoy 11 de marzo.

En León capital el acto ha tenido lugar ante el Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación Provincial. El vicepresidente segundo de la Institución y responsable del área de Cooperación y SAM, Valentín Martínez, ha querido sumarse al reconocimiento hacia las víctimas y ha expresado la necesidad de luchar más por la concordia, por la unidad y por el bienestar de los ciudadanos.

En Ponferrada, el alcalde, Marco Morala, y diferentes miembros de la corporación municipal han participado en el minuto de silencio en la Plaza del Ayuntamiento, al igual que el Consejo Comarcal del Bierzo, que se ha sumado a la iniciativa en las puertas de la sede, en un acto en el que el presidente de la Institución, Olegario Ramón, ha manifestado su "firme compromiso con la paz".

Decenas de palentinos han secundado el minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias para recordar a las víctimas del terrorismo este 11 de marzo. Representantes de las instituciones y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han encabezado este gesto con un mensaje de condena a todo tipo de violencia terrorista y de solidaridad con las víctimas.

"Este recuerdo institucional es importante, sobre todo, para que los jóvenes no olviden que este país ha sufrido terrorismo de muchos tipos y que no estamos exentos de volver a sufrirlo", ha manifestado la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, durante el acto.

Las instituciones de Segovia han acudido al minuto de silencio convocado en la Plaza Mayor en memoria de las víctimas del 11 de marzo de 2004 y el alcalde de la ciudad ha pedido mantener el recuerdo de la fecha para transmitir esta historia contemporánea a los jóvenes.

A la convocatoria han asistido representantes de los grupos políticos municipales, miembros del equipo de gobierno municipal, con el alcalde, José Mazarías; la delegada de la Junta, Raquel Alonso; el vicepresidente de la Diputación, José María Bravo; representantes de la Policía Local y el defensor del Ciudadano, Jorge Martínez Acinas.

En la ciudad de Soria, el minuto de silencio se ha convocado a las puertas del Ayuntamiento de la ciudad y de la Diputación Provincial, sin declaración a los medios. En el caso del consistorio soriano, se ha sumado el equipo de gobierno, miembros de la oposición, técnicos y trabajadores municipales y la Policía Local. A las puertas del Palacio Provincial han guardado un minuto de silencio los diputados provinciales y los trabajadores de la Institución Provincial.

En Valladolid, se han desarrollado concentraciones ante las puertas del Ayuntamiento y de la Diputación provincial, donde, respectivamente, el alcalde, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, han encabezado los respetuosos minutos de silencio, acompañados por buena parte de sus corporaciones y por trabajadores de las instituciones locales. Los dirigentes de ambas instituciones tampoco han realizado declaraciones a medios.