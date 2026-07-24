Entra en servicio la senda peatonal y ciclista de Cortes, en Burgos, tras una inversión de 800.000 euros

La alcaldesa, Cristina Ayala, con el delegado de la Junta, Roberto Saiz (a la derecha de la foto) y responsables de la obra. - EUROPA PRESS

BURGOS 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La senda peatonal y ciclista de Cortes, en Burgos, ha entrado en servicio después de la conclusión de las obras llevadas a cabo, que han contado con una inversión de 800.000 euros.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Roberto Saiz, han inaugurado este viernes las obras de mejora de los accesos al barrio de Cortes, a los que el Ejecutivo autonómico ha aportado cerca de 650.000 euros a través del Fondo de Cooperación Local (FLC).

Los trabajos, adjudicados a la empresa burgalesa Jacinto Lázaro, arrancaron el pasado 15 de enero y han concluido dentro del plazo previsto de siete meses.

La intervención da respuesta a una demanda histórica de los vecinos al dotar a la zona de un itinerario seguro para peatones y ciclistas, además de reorganizar el tráfico rodado.

Durante la visita, la alcaldesa ha destacado la importancia de saldar esta "asignatura pendiente" con el barrio y ha apuntado que con esta obra se elimina uno de los últimos aisladores peatonales que quedaban en el municipio, garantizando una conexión cómoda y sin riesgos.

El proyecto se ha estructurado en tres tramos diferenciados. El primero es de la conexión con el bulevar en el que la vía ha pasado a ser de sentido único descendente -desde el barrio hacia el bulevar-, con el desvío de las subidas por la penetración de Cortes. El espacio liberado se ha destinado a la creación de la senda peatonal y el carril bici.

El tramo intermedio es en el que se ha intervenido en los caminos existentes para mejorar su accesibilidad e integración con el entorno natural, conocido como El Pinar y en el tramo superior, hasta el barrio de Cortes, se ha ensanchado la plataforma de la calzada para dar continuidad a los carriles reservados a peatones y ciclistas.

OTROS CAMBIOS

La puesta en marcha de esta infraestructura conlleva también cambios en la red de transporte público, de forma que la parada de autobús de la calle Juan II de Castilla se traslada a la calle Escobilla.

Asimismo, el Ayuntamiento instalará de forma inminente dos bancadas del servicio municipal de préstamo de bicicletas, una en la zona inferior -para conectar con el bulevar a la altura de Fuentes Blancas- y otra en el casco urbano de Cortes. La actuación se ha completado con el despliegue de 61 nuevas farolas.

Por su parte, el delegado territorial de la Junta, Roberto Saiz, ha enmarcado esta obra en la colaboración continua que mantiene la Junta con el Ayuntamiento de Burgos.

Según ha detallado, este esquema de cofinanciación permite destinar unos 1,2 millones de euros anuales a la capital burgalesa para ejecutar dos grandes obras por año. Desde 2023, esta vía de cooperación ha impulsado ocho actuaciones en la ciudad con una aportación autonómica cercana a los cinco millones de euros, movilizando una inversión total inducida superior a los 16 millones.

De cara a 2026, ambas administraciones ya trabajan en los dos siguientes proyectos seleccionados: la mejora de la accesibilidad peatonal y ciclista al barrio de Villatoro y la primera fase de la reurbanización de la calle La Ribera y Padre Arregui.