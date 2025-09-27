Las entradas para el concierto de Angelito de Salamanca en el CAEM salen a la venta el martes

SALAMANCA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las entradas para el concierto de Angelito de Salamanca que tendrá lugar el 14 de noviembre en la Sala B del CAEM salen a la venta el próximo martes, 30 de septiembre.

Angelito de Salamanca es un artista flamenco pop, cantautor y músico que ha conseguido destacar por su voz llena de alma y por un estilo propio, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado a Europa Press.

El cantante mezcla el flamenco más clásico con sonidos actuales, sin perder la esencia del sentimiento profundo. En sus letras conviven la lucha, el amor, la calle y la fe, mientras su estilo destaca por ser cercano y hacer referencia a la figura de su padre, quien fue su primer maestro y el corazón de su formación.

Las entradas se pueden adquirir desde el martes en la taquilla del Liceo y en la web www.ciudaddecultura.org por un precio de 15 euros más gastos de gestión en venta anticipada y 18 euros más gastos de gestión si se compran el día del concierto.