Las entradas para 'Fiesta Fetén' en el CAEM de Salamanca salen a la venta este martes

SALAMANCA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los amantes del rock tienen una cita el próximo 20 de marzo en la Sala B del CAEM de Salamanca con 'Fiesta Fetén', espectáculo para el que las entradas se ponen a la venta este martes, 27 de enero.

El evento contará con las actuaciones de tres bandas, Brighton 64, The Black Chillies y Frisbi, según ha informado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Brighton 64, la banda barcelonesa que lideró el movimiento mod en los años 80, se despide de los escenarios con una última gira y un nuevo disco 'Se traspasa', mientras The Black Chillies, banda salmantina instrumental e inclasificable, presenta su nuevo vinilo, 'El grito', editado por Fetén Discos, y Frisbi es un grupo sevillano de powerpop.

Las entradas se ponen a la venta este martes en la taquilla del Teatro Liceo y en www.ciudaddecultura.org, y tienen un precio de doce euros (más gastos de gestión) en venta anticipada y 15 euros (más gastos de gestión) el día del concierto.