El Episcopio da la bienvenida a los rincones de Ávila y su espiritualidad de la mano del artista José Rey Bejerano

El concejal de Cultura, Ángel Sánchez, y el autor de Miscelánea, José Rey Bejerano. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los rincones abulenses, la espiritualidad y una mirada personal al detalle arquitectónico se dan cita en el Episcopio, donde el Ayuntamiento de Ávila ha dado la bienvenida este lunes a 'Miscelánea', la nueva exposición de José Rey Bejerano.

El óleo es el hilo conductor de una muestra en la que el autor incorpora también retazos sobre escayola y madera, "aportando textura y relieve" a unas obras que invitan a detenerse.

La muralla de Ávila se erige en gran protagonista, apareciendo desde varias perspectivas y puntos de vista. Pero 'Miscelánea' va más allá del perfil pétreo de la muralla y su autor se adentra en calles y esquinas reconocibles, en balcones, portadas y detalles arquitectónicos que, a menudo, pasan desapercibidos para el viandante.

La exposición abre también un capítulo dedicado al arte religioso y tienen cabida igualmente animales y escenas vinculadas al mundo taurino, seleccionadas de su colección. La muestra, realizada en los últimos años y concebida como continuación de la dedicada a bodegones que ya expuso en este mismo espacio municipal, ha sido visitada en su apertura por el concejal de Cultura, Ángel Sánchez.

'Miscelánea' podrá contemplarse hasta el 15 de marzo, de martes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas; sábados y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 horas; y domingos, de 12.00 a 14.00 horas.