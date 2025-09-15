PP s se reunirá con Vox y PSOE para recoger sus propuestas para el presupuesto de Burgos

BURGOS 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Popular y responsable de Hacienda en el Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, ha asegurado que el equipo de Gobierno tiene la intención de reunirse con los dos grupos de la oposición, VOX y PSOE, para recoger sus "propuestas de cara al presupuesto" de 2026.

La intención es "no marcar líneas rojas", aunque el equipo de la alcaldesa, Cristina Ayala, tiene claras sus prioridades que son los "proyectos Xpande, ExpoBurgos, el Centro de Tratamiento de Residuos y la nueva forma de plantear la cultura y el ocio", ha explicado el concejal.

Manzanedo no ha concretado la cantidad con la que va a contar el Ayuntamiento para inversión en 2026, pero sí que ha asegurado que la intención de su grupo es realizar un presupuesto "dinámico y estratégico desde el diálogo y la cooperación". Por ello, el equipo de Ayala haya decidido tender la mano para conocer propuestas de la oposición.

El concejal de Hacienda ha establecido un objetivo doble que pasa, por un lado, por una "gestión responsable" y, por otro, "avanzar en proyectos estratégicos" que tengan como objetivo mejorar la calidad de vida de los burgaleses.

Por eso es fundamental para el equipo del gobierno "escuchar todas las sensibilidades políticas" del Ayuntamiento de Burgos, ha agregado el concejal.

Todas estas son las conclusiones que se han obtenido en la reunión que tuvieron los miembros del equipo de Gobierno los pasados jueves y viernes. En esta cita, que tuvo lugar en una casa rural en la localidad de Los Balbases, los concejales, junto con la alcaldesa, tuvieron la oportunidad de poner en común las diferentes necesidades de cada área.