El equipo vallisoletano Inclusport Serban disputará la final del Campeonato Nacional de Baloncento en Silla de Ruedas

Archivo - Los integrantes del equipo de Inclusport de baloncesto en silla de ruedas. - INCLUSPORT SERBAN - Archivo

VALLADOLID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo vallisoletano 'Inclusport Serban' disputará este sábado, 30 de mayo la Final a 4 del Campeonato Estatal de balonmano en silla de ruedas que se celebrará en Toledo, donde se darán cita los mejores equipos del Campeonato de España y de la Copa Federación.

El equipo vallisoletano se ha clasificado en las dos modalidades, la de balonmano a cuatro y la de balonmano a seis, aunque se han producido algunas bajas como la de Óscar Perales, Fran Cazurro, Edu Llano o Víctor Patín.

Inclusport Serban participará en la final de la Copa y en las semifinales del Campeonato de España con un equipo formado por Lucía Martín, Cristina Martín, Brigitte Tiuso, Javier Calleja, Fernando Ricaldi y Manuel Belver.

En el Pabellón 'Javier Lozano' de Toledo, Inclusport Serban jugará primero la final de la Copa ante el CD Iplacea de Madrid, que cuenta con varios internacionales en sus filas y es favorito al triunfo en la competición de balonmano a 6, en la que se permite la presencia de jugadores inclusivos, es decir sin discapacidad.

Posteriormente disputará las semifinales del Campeonato de España, de nuevo ante el Iplacea madrileño.