El Eresma amenaza con inundar la Casa de la Moneda y los barrios de San Lorenzo y San Marcos de Segovia

Domberos colocando las mangueras de achique en la Casa de la Moneda de Segovia. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes lluvias de las últimas semana junto al deshielo de la nieve acumulada en la sierra han provocado el incremento de caudal del río Eresma en el tramo urbano de la ciudad de Segovia, lo que amenaza con inundar los barrios más bajos, San Marcos y San Lorenzo, y la Casa de la Moneda, colindante con la ribera fluvial.

Según las previsiones, en las próximas horas el caudal del Eresma podría alcanzar cerca de 50 metros cúbicos por segundo, lo que hará inevitable la inundación en áreas bajas próximas al cauce y en inmuebles ubicados en su entorno, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Entre ellos está la Casa de la Moneda, edificio histórico afectado de forma continua por las crecidas del río, año tras año, que en esta ocasión ya ha sido cerrada al público de manera preventiva, al igual que los paseos y alamedas que discurren junto al río Eresma. En la Casa de la Moneda se encuentran los Bomberos de la ciudad instalando mangueras y bombas de achique, para minimizar la crecida del agua una vez entre en el edificio.

Además de los Bomberos, los servicios de Policía Local y Protección Civil y operarios del Ayuntamiento permanecen en alerta para vigilar la evolución de las crecidas, actuar de forma preventiva y tratar de minimizar en lo posible los daños que puedan producirse tanto en espacios públicos como en propiedades afectadas.

Desde el Ayuntamiento se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que evite circular por las zonas inundables o afectadas por el aumento del caudal, y para que extreme las precauciones en el caso de que resulte imprescindible transitar por estos espacios, especialmente en las inmediaciones del río.

REGULACIÓN EN EL PONTÓN ALTO

En las últimas semanas, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), a instancias del Ayuntamiento de Segovia, ha llevado a cabo una regulación controlada del embalse del Pontón Alto, actuación que ha permitido contener las crecidas repentinas y retrasar la llegada de inundaciones al casco urbano. Esta gestión anticipada ha sido clave para disponer de margen de actuación y adoptar medidas preventivas de seguridad.

No obstante, la persistencia de lluvias intensas y acumuladas durante un periodo tan prolongado, junto con la importante cantidad de nieve acumulada en las zonas de montaña y su posterior deshielo, debido al ascenso de las temperaturas, ha provocado una acumulación de agua muy superior a la media de los últimos años. Esta circunstancia ha reducido la eficacia de la laminación del embalse del Pontón Alto y ha derivado en las actuales inundaciones.

La previsión y el seguimiento continuo de la situación han permitido, en cualquier caso, la aplicación de medidas preventivas en los puntos más sensibles.

En la Casa de la Moneda, además de la instalación de varias bombas de achique por parte de los bomberos municipales se ha procedido a la retirada de enseres y mobiliario de las plantas bajas para evitar daños materiales. Asimismo, se han adoptado actuaciones de prevención en los entornos inundables de los cauces, con el objetivo de reducir al máximo las consecuencias de la crecida de los ríos mientras se mantiene la vigilancia sobre la evolución meteorológica e hidrológica.