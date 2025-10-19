Esclarecidos nueve robos cometidos en junio en locales de Valladolid

Archivo - Sevilla.-Sucesos.-Detenido por un robo violento con el método del 'mataleón' a dos mujeres en el barrio de San Pablo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha esclarecido nueve robos cometidos entre el 16 y el 21 de junio en locales de Valladolid a manos presuntamente de dos varones, con antecedentes, bajo el modus operandi de fractura de bombín.

Los responsables de los locales presentaron denuncias en dependencias de la Policía Nacional de la Comisaría de Delicias y la Comisaría de Parquesol, y todas fueron trasladas al grupo de investigación pertinente, donde los investigadores iniciaron las pesquisas para determinar la autoría de los robos.

En concreto, fueron cuatro peluquerías, en las que el botín obtenido por los ladrones fue de 3.272 euros en efectivo, una tablet valorada en 360 euros, y útiles especializados de peluquería valorados en más de 1.000 euros.

Asimismo, en una panadería los ladrones obtuvieron 510 euros en efectivo y también se llevaron un taladro y varias empanadas, mientras que en un centro de estética se llevaron 400 euros de la caja, además de cosméticos y cremas valorados en 610 euros.

Los otros tres establecimientos forzados fueron una tintorería, una floristería y una pizzería, con un botín para los delincuentes de 500 euros en efectivo, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

En la investigación se determinó que se trataba de dos hombres, especializados en acceder a locales mediante el modus operandi de fractura de bombín, que los delincuentes realizaban mediante una llave inglesa o herramientas tales como una 'cracker' o un 'multi pick rompe cilindros'.

Además, uno de los dos delincuentes vigilaba para alertar de la presencia de testigos mientras el otro fracturaba el bombín, y luego una vez en el interior del establecimiento buscaban dinero en efectivo o útiles especializados.

Los delincuentes buscaban siempre locales que careciesen de reja exterior, que les impedía acceder mediante su especialización a la hora de forzar puertas. Los individuos tenían preferencia por las peluquerías.

Los investigadores determinaron que se trataba de delincuentes itinerantes, de ahí que realizaran numerosos robos en pocos días y con un lapso de tiempo muy breve, al objeto de abandonar la ciudad y dificultar su detección por parte de la Policía Nacional.

A su vez, esto se ha evidenciado al ser relacionados con otros dos robos cometidos en establecimientos de Vélez-Málaga en mayo y septiembre, y un robo cometido este mes de octubre en Écija (Sevilla). A uno de los dos hombres le constan un total de 32 detenciones policiales, mientras que al otro una.

Las diligencias policiales han sido trasladadas a la autoridad judicial, que ha puesto en su conocimiento todas las investigaciones practicadas, así como la identidad de los dos presuntos autores.