La ESA escoge la ciudad de León como punto de encuentro ciudadano en España para vivir el eclipse solar el 12 de agosto

La rectora de la ULE, Nuria González (izquierda), y el alcalde de León, José Antonio Diez, en el Rectorado de la Universidad de León. - EUROPA PRESS

LEÓN, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha escogido la ciudad de León como punto de encuentro ciudadano en España para vivir el eclipse solar el próximo día 12 de agosto, lo que convertirá a la capital leonesa en referente nacional e internacional de divulgación científica en torno a este fenómeno "excepcional".

Así lo ha anunciado este miércoles la rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González, que ha incidido en la importancia de este evento que constituye "una oportunidad única" para dar visibilidad tanto a la ciudad de León como a la Institución universitaria.

La ULE, la ESA y el Ayuntamiento de León trabajan de manera conjunta en la elaboración de un programa en torno al eclipse que girará en torno a la formación y divulgación con charlas y talleres enfocados a todo tipo de público y cuyos pormenores se desgranarán a finales del próximo mes de abril.

"León es un enclave privilegiado para la observación del eclipse, pero hoy damos un paso más. Con este evento queremos que no sea solo un lugar privilegiado, sino que se pueda comprender, que se pueda aprender del eclipse y, sobre todo, que podamos acercarlo a los ciudadanos, siempre desde el conocimiento científico, que es lo que podemos aportar desde la Universidad", ha señalado.

En este sentido, ha incidido en que la programación que se llevará a cabo en torno al eclipse nace con una vocación de carácter divulgativo y abierto a toda la sociedad y contará con expertos en la materia de la propia ULE y otras instituciones académicas, así como integrantes de la Agencia Estatal Europea que han participado en misiones espaciales.

OPORTUNIDAD PARA MIRAR "MÁS LEJOS" DEL CIELO

"El próximo 12 de agosto no va a ser solo una fecha para mirar al cielo, sino también una oportunidad para mirar más lejos, para despertar, para inspirar, para despertar vocaciones, para acercar la ciencia a la sociedad y para demostrar que león y su universidad pueden estar en el centro de los grandes acontecimientos científicos internacionales", ha resaltado.

Por su parte, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha subrayado que el eclipse será un "auténtico evento astronómico mundial" y el Ayuntamiento podrá a disposición de la ULE y la ESA el Palacio de Exposiciones y Congresos y su entorno para desarrollar las actividades oportunas, ya que resulta un lugar idóneo tanto por su ubicación como por sus características. Así, se convertirá en el lugar en que se desarrollarán actividades en torno al fenómeno, mientras que su exterior permitirá la visualización directa del eclipse.

ASTRÓNOMOS DE OBSERVATORIOS INTERNACIONALES

De esta forma, el Palacio de Exposiciones acogerá talleres en su interior que permitirán seguir la ocultación momento a momento, directamente y a través de pantallas que conectarán con observatorios astronómicos de otros lugares del mundo. Además, hasta la ciudad se desplazarán especialistas en astronomía de observatorios internacionales como Nagoya, en Japón, uno de los más importantes del mundo.

En este contexto, Diez ha recordado que la ciudad de León es un enclave privilegiado para ver el eclipse solar tanto por su ubicación geográfica como por las condiciones climatológicas que registra habitualmente en el mes de agosto, lo que hace que la ocupación hotelera de la ciudad sea desde hace meses prácticamente total para la fecha.

Finalmente, ha señalado que la Asociación Leonesa de Astronomía colaborará en la programación y ha confiado en que el 12 de agosto sea un día "muy significativo" en la historia de la ciudad de León.